يلا شوت SALAH بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول يوتيوب Yalla shoot في دوري ابطال اوروبا

مباراة اليوم بين ليفربول والريال نهائي مبكر كريم بنزيما حاضرًا، مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم يلا شوت Benzema هذا الوصف ينطبق على المواجهة التي ستجمع فريقَي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على ستاد أنفيلد، معقل الليفر، في ذهاب ثُمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا رغم صدام عملاقَي القارة العجوز في هذه المرحلة من البطولة القارية المرموقة، التي تشهد امتلاك الفريقين كل ما هو مشرِّف في منافساتها على مر تاريخها.

الريال معنويات وطموح كبير

ويؤدي ريال مدريد المواجهة في ظل حالة معنوية مرتفعة، فالمارينجي الإسباني تُوج قبل أيام باللقب الخامس لكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، يراهن أيضًا على الدفعة المعنوية التي حصل عليها فريقه عقب الفوز على أساسونا بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من عمر منافسات الليجا المحلية الإسبانية.

القوة والسرعة والمهارة أبرز أسلحة الريال

يتمتع الملكي بجاهزية القوة الضاربة التي يعتمد عليها أنشيلوتي وجميعهم يمثلون القوة الضاربة لمنتخبات بلادهم خاصة الأسلحة التهديفية الممثلة في ماركو أسينيسو والثنائي البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور ورودريجو داسيلفا، ومهاجم وهداف منتخب جمهورية الدومنيكان ماريانو دياز.



بجانب أن متوسط الميدان للملكي يضم أيضا مجموعة من أفضل لاعبي العالم وهم تحديدًا: الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والأوروجواني فيدريكو فالفيردي، مع عودة الفرنسي فيرلاند ميندي المدافع الأيسر، وعدم تأثير نزلة البرد التي تعرَّض لها مواطنه ماكينة الأهداف كريم بنزيمة على اللحاق بلقاء الريدز، وهؤلاء لديهم القدرة على ترسيخ عقدة المارينجي لدى الفريق الإنجليزي التي جسَّدها الفريق الإسباني أكثر من مرة كما حدث في نهائي نسختَي البطولة عامَي 2018 بكييف و2022 في باريس.

ورغم ذلك فإن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز الإنجليزي يتسلح أيضا بقوة لا يستهان بها، مثل الثنائي الخطير محمد صلاح، رصاصة منتخب مصر القاتلة وأحد أساطير ليفربول والقارة الإفريقية، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، وهما قوة تهديفية خطيرة بالفعل.. كما أن وسط ليفربول مازال محتفظا بقوته من خلال هندرسون وفابينيو وستيفن باتيتش.

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مشوار ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

احتل نادي ريال مدريد الإسباني صدارة المجموعة السادسة لدوري ابطال اوروبا برصيد 13 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن لايبزيج الألماني. حقق الفريق الملكي 4 انتصارات وتعادلا وحيدا، وتعرض للهزيمة في مباراة وحيدة أمام لايبزيج خلال مشوار الفريق بمرحلة المجموعات.

تأهل نادي ليفربول في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن نابولي الإيطالي صاحب الصدارة. استطاع ليفربول تحقيق 5 انتصارات وتعرَّض لخسارة وحيدة أمام نابولي خلال مشواره بدوري المجموعات.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق ليفربول بمنافسه ريال مدريد غدًا الثلاثاء 21 فبراير 2023 في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد، في ذهاب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2022/2023، فإن مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، هي الحاصلة على حقوق بث كافة المباريات، في المسابقات التابعة للاتحاد الأوروبي، وبالتالي سوف يتم بث مباراة ليفربول ضد ريال مدريد مباشرة، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

حكم مباراة ليفربول وريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدارة مواجهة ليفربول وريال مدريد فى ذهاب دور الـ16 لبطولة دورى ابطال أوروبا إلى الحكم الروماني استفان كوفاكس.