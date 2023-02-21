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يلا شوت ليفربول ضد ريال مدريد | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يوتيوب اليوم الثلاثاء 21-02-2022 في دوري ابطال اوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

دوري الأبطال على الأبواب حيث تنطلق بعد قليل واحدة من أقوى مباريات العالم، مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر اليوم، ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ليفربول في معقل الريدز بأنفيلد في ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.
يسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لاقتناص الفوز على ملعبه لتسهيل المهمة على نفسه في مباراة العودة على أرض البلانكوس، ويحاول الفريق بقيادة يورغن كلوب الهروب من سلسة النتائج المخيبة للآمال التي يتعرض لها الفريق في الدوري الإنجليزي، والمنافسة على لقب بطل أوروبا بعد أن أبتعد بشكل كبير عن المنافسة على قمة البريميرليغ.


أما ريال مدريد فيحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن برشلونة في صدارة الدوري، ويدخل النادي الملكي المباراة بتفاؤل كبير حيث أن تاريخ لقاءات الفريقين يأتي لصالحه الذي تمكن من الفوز على الريدز في خمس مباريات وتعادل في مباراة من أصل 9 مباريات.


جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير سنقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-23 وكيف تشاهد البث المباشر.

متى موعد مباراة ليفربول وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد في دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، غدًا الخميس 21 فبراير 2022.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 2023

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 2023؟

تمتلك مجموعة قنوات beIN Sports القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وسمال إفريقيا، وستخصص قناة beIN Sports HD 1 Premium لنقل مباراة ليفربول وريال مدريد.


كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد؟

يمكن للجماهير العربية متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23 عبر الإنترنت من خلال خدمتين؛ الأولى هي "بي إن كونكت" الخاصة بالمجموعة القطرية.


أمّا الثانية فهي خدمة "TOD"، والتي تنقل جميع مباريات البطولات الحصرية في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، سواءً دوري الأبطال أو غيرها من المسابقات.
المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب
ليفربول - ريال مدريد الخميس 21 فبراير 2023
22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium
beIN 4K HDR أنفيلد

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد بدوري الأبطال؟

توجد قنوات بي إن سبورتس الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات، وتردداتها كالتالي..
تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 على نايل سات
التردد: 11013
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3
تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 على سهيل سات
التردد: 11547
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3

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