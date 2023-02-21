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الريال ضد ليفربول UEFA Champions League | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يواجه فريق ليفربول الإنجليزى نظيره ريال مدريد الإسبانى، مساء الثلاثاء، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى معقل الريدز، بذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا 2022-23، حيث يسعى كلا الفريقين فى وضع قدما في الدور ربع النهائى من البطولة.

موعد مباراة ليفربول ضد الريال
وتقام مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في  تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ريال مدريد يرغب في الحفاظ على اللقب وتكريس عقدته ضد ليفربول في السنوات الأخيرة من خلال الفوز عليه، بعد أن انتصر عليه فى نهائيين بدورى أبطال أوروبا 2018 و2022، فيما يسعى ليفربول بقوة فى رد الاعتبار وإسقاط الفريق الملكى المتوج مؤخرا ببطولة كأس العالم للأندية.

ريال مدريد تأهل إلى دور الستة من دورى أبطال أوروبا بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، متفوقًا على بفارق لايبزيج الوصيف، أما ليفربول، فقد تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى، حيث حصد 15 نقطة لكنه تخلف بفارق الأهداف عن نابولى المتصدر.

 

ليفربول ضد الريال
المواجهة بين ريال مدريد وليفربول تأتي تكرارًا لنهائي نسختي 2022 و2018 من دوري أبطال أوروبا، وتمكن النادى الملكى من تحقيق الفوز فى المباراتين، ما يجعل "الريدز" ساعيًا إلى الثأر من ريال مدريد.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد

 

اضغط علي بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد

 

ويدخل فريق ليفربول هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في المباراة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الريدز المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة من خلال الفوز 10 مباريات والتعادل في خمس بينما تلقى 7 هزائم.

ليفربول ضد الريال
يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة جمعهم من الفوز في 16 مواجهة والتعادل في ثلاثة وتلقى ثلاثة هزائمظ، وقد فاز مؤخرا على أوساسونا 2-0.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن حكم مباراة ليفربول ضد ريال مدريد وهو الروماني سيتفان كوفاتش، حيث تعد هذه هي المباراة الثانية التي يقودها الحكم الروماني كوفاتش لفريق ريال مدريد، بعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي الموسم الماضي والتي إنتهت بفوز السيتيزنز بنتيجة 4-3.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" يوم 15 مارس المقبل.

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