ماتش الريال اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم في دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا

انطلاقة جديدة لدوري أبطال أوروبا، مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة لايف، يترقب عشاق فريق ليفربول الإنجليزي ونجم الكرة المصرية محمد صلاح، مباراة الريدز أمام الفريق الملكي ريال مدريد الإسباني، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

تقام مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الاسباني في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد

وتنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد عبر قناة bein sports premium HD 1.



كيف تأهل ليفربول وريال مدريد لدور ال16 ؟

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي لدور ال16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، بينما تأهل الفريق الملكي ريال مدريد، بعد تصدره قمة المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة.

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موقف كريم بنزيما من مواجهة ليفربول

يواجه كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد شبح الغياب مواجهة أوساسونا، غدا السبت، في الدوري الإسباني حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية، اليوم الجمعة، واكتفى بأداء تدريبات منفردة.

وأشارت صحيفة ماركا الإسباني إلى أن النجم الفرنسي يعاني من حالة إرهاق بدني، وهناك توصية بإبعاده عن مواجهة إلتشي، ليكون بحالة أفضل أمام ليفربول، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

من جانبه، أكد أنشيلوتي، صحة هذه الأنباء، قائلا في المؤتمر الصحفي: "بنزيما لن يكون متاحا أمام أوساسونا؛ لأنه يعاني من إرهاق بدني وفضلنا إراحته، ليكون جاهزا لمباراة الثلاثاء".

وزاد: "غياب بنزيما عن مواجهة أوساسونا، لا يعني أنه مصاب.. إذا كنا سنواجه ليفربول غدا، لما تواجد كريم أيضا، لأنني لا أريد المجازفة، ويجب أن نضع في الاعتبار أنه عائد من الإصابة".



وأضافت "ماركا" أن لاعب الوسط الألماني، توني كروس، لم يتعاف بعد بشكل كامل من التهابات في المعدة والأمعاء.



ريال مدريد يستعيد جهود كورتوا وهازارد

المقابل، استعاد الفريق الملكي جهود الثنائي تيبو كورتوا وإيدين هازارد بعد التعافي من إصابات مختلفة.

وسيلعب الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور أمام أوساسونا، بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف.

كما واصل الظهير الأيسر الفرنسي، فيرلان ميندي، أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة.

واضطر أنشيلوتي للاستعانة بالثنائي الشاب ألفارو رودريجيز وماريو مارتن، في التدريبات لسد النقص العددي في بعض المراكز.

حقق فريق ريال مدريد فوزا على إلتشي أربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الدوري الإسباني.

والتقى ريال مدريد، مع إلتشي ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وأحرز أهداف ريال مدريد كل من ماركو أسينسيو في الدقيقة 8 وأضاف كريم بنزيمة هدفين من ركلة جزاء في الدقائق 31 و45 ومودريتش في الدقيقة 80 لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد.



ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، برصيد 48 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة، بينما إلتشي في المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

وتأجلت مباراة ريال مدريد الماضية في الليجا، بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، التي توج بلقبها على حساب الهلال السعودي.