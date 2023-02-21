يلا شوت salah | رابط مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم بث مباشر يوتيوب | مباراة الريال اليوم مباشرة تويتر

قمة إنجليزية إسبانية تُشعل أجواء دوري الأبطال، مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم في نهائي مبكر للبطولة، يستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز، يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وستكون مواجهة ليفربول وريال مدريد في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا تكرار لنهائي النسخة الماضية من البطولة القارية، والتي توج بها الفريق الملكي بعد فوزه على الريدز، بهدف دون رد.

وتأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى دور الـ16 في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق نابولي الإيطالي المتصدر.

أما ريال مدريد حامل اللقب، فتواجد في الدور ثمن النهائي بالبطولة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد التتويج بها برصيد 14 مرة، بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن فريق لايبزيج الألماني.

ونجح فريق ليفربول في العودة لطريق الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فترة صعبة للريدز في البطولة المحلية، ويأمل في مواصلة صحوته أمام الفريق الملكي.



وعلى الجانب الآخر، يعود ريال مدريد للمنافسة في بطولته المفضلة بعد تتويجه مؤخرًا بلقب بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الهلال السعودي في النهائي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، كما فاز في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني على أوساسونا، بثنائية نظيفة.



موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تبدأ مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في الدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 23:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تنقل المواجهة النارية بين ليفربول وريال مدريد في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.



تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد

قد يختار المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورجن كلوب، تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد، التشكيل التالي:

حراسة المرمى: اليسون بيكير.

خط الدفاع: ماتيب، جوميز، روبرتسون، الكسندر أرنولد.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، ستيفان بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، روبيرتو فيرمينو.



تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول

قد يختار المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشلوتي، تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول، التشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، إيدر ميليتاو، روديجير، ألابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، سيبايوس، كامافينجا، فالفيردي.



خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

معلق مباراة ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يعلق الجزائري حفيظ دراجي على مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في الدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium.