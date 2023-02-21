انطلاق فعاليات معرض الورق العالمي 2023 في إكسبو الشارقة

انطلقت اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثامنة من معرض الورق العالمي 2023 "بيبر ون شو" الذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبمشاركة أكثر من 160 شركة من كبرى شركات الورق العالمية والإقليمية من 30 دولة حول العالم إلى جانب العديد من الشركات الوطنية والمحلية ونخبة من أهم العلامات التجارية المتخصصة في مجال الصناعات الورقية.

افتتح فعاليات المعرض الذي يستمر حتى 23 فبراير الجاري عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة بحضور سعادة وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومركز إكسبو وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة والمهندس سامي الصفران رئيس الاتحاد العربي للصناعات الورقية والطباعة والتغليف إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وأعضاء من السلك الدبلوماسي وممثلي الشركات المنظمة والداعمة للحدث.

وتجول الحضور في أرجاء المعرض الذي تنظمه شركة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات حيث اطلعوا على أجنحته ومنصاته وما يتضمنه من عرض لأحدث منتجات صناعات الورق والكرتون ومستلزمات ماكينات الطباعة والتغليف وخطوط الإنتاج والمواد الأولية المستخدمة في مختلف المجالات المرتبطة بصناعة الورق كما استمعوا لشرح من الفنيين والخبراء حول المنتجات والتقنيات والتكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال والتي يقدمها المعرض.

وقال عبدالله سلطان العويس إن استضافة فعاليات معرض الورق العالمي يعكس معدلات النمو المتزايدة والنوعية في عدد المعارض التي يستضيفها وينظمها مركز إكسبو الشارقة وذلك في ظل الجهود الرائدة التي تبذلها غرفة الشارقة في دعم المركز باعتباره أحد المؤسسات الحيوية التابعة للغرفة وتمكينه من استقطاب فعاليات ومعارض مبتكرة تواكب المستجدات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتوجهات العالمية في مجال صناعة المعارض وتسهم في دعم كافة القطاعات والمجالات الحيوية التي تمتاز بها إمارة الشارقة وتشهد تطورا تنمويا ملحوظا مشيدًا بما يشهده المعرض من مشاركات واسعة وما يقدمه من عرض للاتجاهات العالمية الحديثة المعتمدة في عالم صناعة الورق لا سيما على صعيد تقديم تقنيات ومنتجات توجه السوق نحو اعتماد آليات عمل مستدامة تساهم في الحفاظ على البيئة.

وأشار سيف محمد المدفع إلى أن معرض الورق العالمي سجل في دورته السابقة حضورا لنحو 100 شركة وتشهد هذه النسخة مشاركة أكثر من 160 عارضا أي بنسبة زيادة بلغت 60% وهو ما يعكس السمعة الرائدة التي يحظى بها مركز إكسبو الشارقة وما يحققه من نجاحات لمجمل المعارض التي يستضيفها وينظمها والتي نحرص من خلالها على تلبية احتياجات سكان إمارة الشارقة وزوارها ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.

ونوه المدفع إلى أهمية الحدث في إتاحة الفرصة لصناع القرار في صناعة الورق لتبادل الخبرات والتجارب وعقد الصفقات وبناء الشراكات وتقديم عروض حية لأبرز وأحدث الآلات التي تساعد الزوار على التعرف على أفضل التقنيات والآلات الجديدة واختبارها واختيار ما يناسب متطلبات أعمالهم وتنميتها وبما يسمح لهم بزيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة ومواكبة التطورات التكنولوجية الخاصة بهذه الصناعة.

وقال المهندس طارق فقاس المدير التنفيذي لشركة الفرات للمعارض الجهة المنظمة للحدث: يسعدنا تنظيم معرض الورق العالمي للمرة الثالثة في إمارة الشارقة، كما نثمن جهود غرفة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة وحرصهم على تقديم كافة أوجه الدعم لتنظيم هذا الحدث الذي يعد واحد من أهم الأحداث المتخصصة في صناعة الورق على المستوى المحلي والعالمي حيث تكمن أهميته في نجاحه المتواصل باستقطاب عدد كبير من الزوار والمهتمين بهذه الصناعة وتغطيته لاحتياجات الموردين والمستهلكين في سوق تجارة وإنتاج الورق والمعدات والتكنولوجيا إلى جانب تزامنه مع مؤتمر أسبوع اللب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه «الفرات» ما يعزز من دور الحدث ومساهمته في دعم صناعة الورق في المنطقة.

ويشهد معرض الورق العالمي حضورًا كبيرًا لأهم الشركات الرائدة في مجال صناعة الورق من دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وتركيا والصين والهند والمملكة العربية السعودية ومصر ولبنان إلى جانب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في الدولة بالإضافة إلى الشركة السعودية لصناعة الورق الراعي الرئيسي للحدث.

ويتيح المعرض الذي يفتح أبوابه يوميًا من الـ 10 صباحًا حتى 6 مساءً الفرصة للزوار والمشاركين لاكتشاف أحدث اتجاهات السوق والتكنولوجيا الحديثة وتقنيات صناعة الورق إلى جانب التواصل مع كبريات الشركات الرائدة من المصنعين وموردي المعدات وخطوط ومستلزمات الإنتاج ومزودي الخدمات الاستشارية والتقنية، والتجار والاطلاع على مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية.