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ليفربول وريال مدريد مباشر يلا شوت.. بث مباشر ليفربول ضد ريال مدريد كورة 365 | مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم beIN Sports بث مباشر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

لا تبحث كثيرًا عن البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم، فقد تصدر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر دون تقطيع في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 محركات البحث بواسطة مشجعو كرة القدم الأوروبيون، حيث سيلتقي ليفربول ضد ريال مدريد في الجولة الثامنة من نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، وينقل "الفجر" كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر في دوري أبطال اوروبا 2023.


يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر اليوم على قناة beIN sport، وننقل لكم رابط البث المباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم وكذلك تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول، وتشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم.

تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول 2023

تكونت تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول 2023 بالتشكيلة التالية حيث يلعب ريال مدريد ضد ليفربول اليوم في دور الـ16 من بطولة دوري ابطال اوروبا 2023 وتتكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، رودريجو، ألابا.
خط الوسط: مودريتش، تشواميني، سيبايوس.
خط الهجوم: فالفيردي، رودريجو، فينيسيوس.

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تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم

يتواجد فريق ليفربول في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة ضد ريال مدريد، وتأتي تشكيلة ريال ليفربول ضد ريال مدريد اليوم كالتالي:
حراسة المرمى: اليسون بيكير.
خط الدفاع: جوميز، روبرتسون، ماتيب، الكسندر أرنولد.
خط الوسط: فابينيو، ستيفان بايتيتش،هندرسون.
خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح، جاكبو.


موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة

تقرر موعد مباراة ريال مدريد وليفربول دوري أبطال اوروبا 2023 والقنوات الناقلة، حيث ستُذاع مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023 اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 في الاوقات التالية:
- موعد مباراة ليفربول وريال مدريد بتوقيت المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والعراق، والبحرين، واليمن، وسوريا والأردن: في الحادية عشر مساءً.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بتوقيت مصر

أما عن موعد مباراة ليفربول وريال مدريد بتوقيت مصر، والسودان، وليبيا، وفلسطين: فسيكون في العاشرة مساءً.
بينما موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد بتوقيت تونس والجزائر والمغرب: في التاسعة مساءً.
أما موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان: في 12 صباحًا.


القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

وتُذاع مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت beIN Sports من خلال قناة beIN Sports premium 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.


القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم على النايل سات

ويبحث الكثير عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم على النايل سات وجميع الأقمار، وتنقل قناة belN 4 K، بصوت المعلق حفيظ دراجي مباراة ليفربول اليوم.
تردد بي ان سبورت نايل سات
ويتم نقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم عبر قناة بي إن سبورتن وننقل لكم تردد بي إن سبورت علي النايل سات لمشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بث مباشر.

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