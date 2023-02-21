مشاهدة مباراة الريدز اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مباراة الذهاب تنطلق بعد قليل بين الريال والريدز، مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر yalla shoot في الجولة الأولى من الجولة الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، سيكون ريال مدريد ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد، موطن الجيش الأحمر.



ويقدم موقع الفجر خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم، تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة بتوقيت القاهرة، وتبث مجريات مباراة ليفربول ضد ريال مدريد على الهواء عبر قناة live beIN 4K بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.



يلا شوت ماتش ريال مدريد اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول لايف اليوم في دوري ابطال اوروبا

يتطلع ليفربول بقيادة محمد صلاح للمطالبة باللقب على أرضه ليقدم لنفسه معروفًا في عودة لوس بلانكوس، بينما يحاول فريق المدرب يورجن كلوب التخلص من سلسلة من النتائج المخيبة للآمال. من أنديتهم، المنافسة الأولى في الدوري الإنجليزي.



أما بالنسبة لريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني وبفارق ثماني نقاط خلف برشلونة متصدر الدوري، يدخل نادي ريال المباراة بقدر كبير من التفاؤل حيث أن تاريخ الفريقين وجها لوجه قد عمل لصالحه.، حيث تغلبوا على الريدز وتعادلوا بواحد في تسع مباريات.

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يلا شوت ماتش ريال مدريد اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول لايف اليوم في دوري ابطال اوروبا

تمتلك مجموعة قنوات beIN Sports القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا UEFA في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستقوم beIN Sports HD 1 Premium ببث مباراة ليفربول وريال مدريد حصريًا.

يمكن لعشاق كرة القدم العرب متابعة دوري أبطال أوروبا 2022-23 عبر الإنترنت من خلال خدمتين ؛ الأولى هي خدمة BeIN Connect للمجموعة القطرية.



يلا شوت ماتش ريال مدريد اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول لايف اليوم في دوري ابطال اوروبا

والثاني خدمة “TOD” التي تنقل مباريات جميع الأحداث الحصرية سواء كانت بطولة دوري أبطال أوروبا أو غيرها من الأحداث، في شبكة قنوات “بي إن سبورتس”.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب ليفربول، يورغن كلوب في مباراة اليوم، على نفس التشكيلة التي انتصر بها على نيوكاسل يوم السبت الماضي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – جو غوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – ستيفان بايتيتش

خط الهجوم: محمد صلاح – ديوغو جوتا (في حال عدم جاهزية داروين نونيز) – كودي جاكبو.

تشكيل ريال مدردي أمام ليفربول اليوم

أما الريال فيتوقع أن يدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديغر – إدير ميليتاو – ديفيد ألابا

خط الوسط: إدواردو كامافينغا- داني سيبايوس – لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.

يلا شوت ماتش ريال مدريد اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول لايف اليوم في دوري ابطال اوروبا

وستقام مباراة الإياب للفريقين يوم 24 مارس على ملعب سانتياغو برنابيو. يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، مع ريال مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.