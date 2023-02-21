افتتاح معرض "المواطن أولًا رد.. الجميل" بمدينة نصر لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة معرض ( المواطن أولًا..رد الجميل) الذي تنظمه محافظة القاهرة والغرفة التجارية للقاهرة بحي مدينة نصر، وذلك مساء اليوم الثلاثاء.



وشارك في افتتاح المعرض من غرفة القاهرة احمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة واللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس لجنة المعارض ووليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ومحمد حسن عضو لجنة المعارض بغرفة القاهرة والمشرف علي المعرض وعدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية بغرفة القاهرة.



وتفقد ( آمنة وعبد العال والعربي) المعرض، مشيدين بتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تنظيم المعارض السلعية.



وقال المهندس إبراهيم العربي إن هذا المعرض ضمن سلسلة المعارض التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع المحافظة في أحياء القاهرة المختلفة، خاصة الأحياء الشعبية، حيث تم تنظيم معرضين في ( باب الشعرية والبساتين) منذ فترة، وجاري دراسة تنظيم بعض المعارض في بعض الأحياء الأخرى.