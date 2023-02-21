بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في دور الـ16 - بطولة دوري أبطال أوروبا 2023

يستضيف ملعب "آنفيلد"، فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الاسباني، والتى تجمع الفريقين فى معقل الريدز، فى ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23، حيث يسعى كلا الفريقين لوضع قدم فى الدور ربع النهائي من البطولة.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" 15 مارس المقبل.

ما هو تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفربول؟



جميع مواجهات ليفربول وريال مدريد السابقة كانت فى دوري أبطال أوروبا، وقد تواجها في جميع أدوار المسابقة باستثناء الدور نصف النهائي.

عدد مباريات ريال مدريد وليفربول السابقة هو 9 مباريات، 3 في نهائي دوري الأبطال، واثنتين في دور المجموعات، وغيرهما في دور الـ16، وأخرتان في ربع النهائي.

وأوقعت قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2009، الريدز والملكي في طريق بعضهما البعض، وحينها فاز ليفربول ذهابًا بهدفٍ دون رد، وحسم الإياب بالأربعة.

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وانتظر ريال مدريد 6 أعوام للرد، حيث أوقعته قرعة دوري الأبطال 2014-15 في مجموعة واحدة مع الريدز، وفاز الملكي ذهابًا بثلاثية نظيفة وانتصر بهدف في لقاء العودة.

مباراة ريال مدريد وليفربول عادت من جديد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، وأنهى البلانكوس المهمة في الذهاب بالفوز بثلاثة أهدافٍ لهدف، وعاد من آنفيلد في الإياب بتعادل سلبي وضعه في نصف النهائي.

أما آخر المواجهات، فكانت في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، ومن جديد استطاع الملكي الفوز باللقاء ورفع كأس بطولته المفضلة.