مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم

بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، والتي تأتي على ملعب أنفيلد، في ذهاب دور الستة عشر من التشامبيونزليج.

مباراة ليفربول وريال مدريد تبدأ مع حلول الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

مشوار ليفربول في دوري أبطال أوروبا بدأ في المجموعة الأولى حيث أنهى هذا الدور في الوصافة برصيد 15 نقطة، خلف نابولي الإيطالي صاحب الصدارة، والذي اعتلاها بفارق الأهداف عن الريدز، فزملاء محمد صلاح سجلوا 5 انتصارات وخسروا في لقاء وحيد وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.

كتيبة ريال مدريد بقيادة مدربها الإيطالي كارلو أنشيلوتي احتلت صدارة المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة في مجموعة احتل بها لايبزيج الألماني الوصافة، وقدم الملكي مباريات قوية وأخرى لم تكن بالشكل المطلوب لكنهم نجحوا في النهاية بالعبور إلى دور الستة عشر.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد

اضغط علي بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد

ليفربول يحتاج في مباراة الليلة للفوز، خاصة أنه سيذهب إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعد أسبوعين من الآن، وهذه الرحلة ستكون صعبة للغاية لأن الفريق الملكي يمارس هوايته في إسقاط المنافسين على ملعبه ولا يخسر بسهولة.

نجح ليفربول في استعادة الثقة من جديد في المباريات الأخيرة، فنجح في تحقيق الانتصار على إيفرتون بهدفين دون رد، ثم التفوق على نيوكاسل يونايتد خارج أرضه بنفس النتيجة في مواجهتين ظهر خلالهما لاعبو الريدز بشكل مغاير بعد نتائج غير جيدة في الموسم الحالي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، إيدر ميليتاو، ألابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كامافينجا، سيبايوس، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودى جاكبو، فيرمينو.

بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، والتي تأتي على ملعب أنفيلد، في ذهاب دور الستة عشر من التشامبيونزليج.

مباراة ليفربول وريال مدريد تبدأ مع حلول الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت جرينتش.