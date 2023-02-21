يلا شووت.. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت| أبطال أوروبا - دور الـ 16

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت| أبطال أوروبا - دور الـ 16

دوري أبطال أوروبا يطل علينا في دوره الثمن نهائي، مع عملاقين liverpool vs real madrid، مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر اليوم وتقدم "بوابة الفجر" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة فريقي ليفربول الإنجليزي أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني، على ملعب "آنفليد"، في ذهاب دور الـ 16 ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تكون مذاعة عبر قناة "بين سبورت beIN Sports 1 HD Premium".

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت| أبطال أوروبا - دور الـ 16

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وستكون مواجهة ريال مدريد وليفربول، تكرارًا لنهائي نسختي 2022 و2018 من دوري الأبطال، وتمكن النادي الملكي من تحقيق اللقب في المرتين.

والتقى ليفربول ضد ريال مدريد في 9 مواجهات بينهما، جميعها كانت في بطولة دوري أبطال أوروبا، مواجهة في مسماها القديم والباقي في النظام الجديد للبطولة.

ونجح الميرينجي في تحقيق الفوز بـ5 مباريات، آخرها نهائي النسخة الماضية في فرنسا، مقابل 3 انتصارات لليفربول، والتعادل مرة واحدة.

أول لقاء جمع الفريقين كان نهائي كأس أوروبا في موسم 80/81، وحسم ليفربول اللقب بهدف دون رد، وبعد 28 عاما التقى الفريقين مرة أخرى في دور الـ16 في موسم 08/09 من دوري الأبطال، وحسم الريدز التأهل بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 في "ستامفورد بريدج" و4-0 على "آنفيلد".

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت| أبطال أوروبا - دور الـ 16

ومنذ رباعية الفريق الإنجليزي في شباك الميرنجي في عام 2009، تحول ريال مدريد إلى عقدة لليفربول حيث تقابل الفريقين في 6 مواجهات فاز الفريق الإسباني في 5 لقاءات والتعادل في مباراة، كما حسم الريال لقبين من أنياب الريدز في عامي 2018 و2022.

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم بوابة الفجر

ويبتعد ليفربول بفارق هدفين فقط من الوصول إلى 150 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، خلال ولاية يورجن كلوب، رغم خوضه 66 مباراة فقط.

وسيلعب ليفربول مباراته رقم 52 ضد منافس إسباني (أكثر من أي دولة أخرى)، كما تعد هذه النسخة، الثامنة على التوالي التي يواجه فيها ليفربول فريقًا إسبانيًا.

ويستهدف ليفربول تحقيق فوزه الثالث على التوالي على أرضه، ضد منافس إسباني، للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتصاراته ضد أتلتيكو مدريد وفياريال الموسم الماضي.

ليفربول يواجه ريال مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال

وتأهل ريال مدريد إلى دور ثمن نهائي دوري الأبطال بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة متفوقا على لايبزيج، جمعهم من 4 انتصارات وفوز وتعادل.

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت| أبطال أوروبا - دور الـ 16

في المقابل، تأهل ليفربول إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى حيث حصد 15 نقطة خلف نابولي، جمعهم من 5 انتصارات وخسارة واحدة.

مواجهة ريال مدريد وليفربول تأتي تكرارا لنهائي نسختي 2022 و2018 من دوري الأبطال، وتمكن النادي الملكي من تحقيق الفوز في المباراتين، كما خسر النادي الإنجليزي في 3 مواجهات من آخر 4 مباريات بين الفريقين، مما يجعلها مباراة ثأرية للريدز.

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وتمثل المباراة عنق زجاجة لكلا المدربين، كارلو أنشلوتي لريال مدريد، search ويورجن كلوب لليفربول، حيث يمر الفريقين بموسم سيئ في المسابقة المحلية.

ريال مدريد يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، أما ليفربول فيأتي في المركز الثامن وبفارق 7 نقاط عن المربع الذهبي.

ويدخل فريق ليفربول هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوزين متتاليين في الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون ثم نيوكاسل يونايتد بنفس النتيجة 2-0.

وعلى الجانب الآخر، يدخل ريال مدريد منتشيا بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية، وفي الدوري الإسباني حقق الفوز في آخر مواجهة أمام أوساسونا بهدفين دون رد.

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت| أبطال أوروبا - دور الـ 16

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

حكم مباراة ليفربول وريال مدريد

أسند الاتحاد الأوروبي "يويفا" مهمة إدارة المباراة تحكيميًا للحكم الروماني استفان كوفاكس ويساعده مواطناه فاسيل فلورين مارينيسكو وأوفيديو أرتيني والحكم الرابع هوراتيو فيسينيك والإيطاليان ماسيميليانو إيرراتي وماركو جيدا للفيديو.