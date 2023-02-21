"غرف الامارات" تبحث آليات تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص الروسي

أكد حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الامارات أهمية تفعيل وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الإماراتية الروسية المشتركة في شتى المجالات، مشيدًا بالعلاقات الثنائية والاقتصادية المتميزة التي تجمع بين دولة الامارات وجمهورية روسيا الاتحادية وتأثيرها الإيجابي على تعزيز التجارة والاستثمارات والشراكات.

وأوضح الأمين العام خلال استقباله أديل غانتسوف نائب وزير الاستثمارات والصناعة والعلوم بمحافظة موسكو، على أهمية استثمار وتطور العلاقات بين البلدين الصديقين للنهوض بالعلاقات التجارية والارتقاء بها للمستويات التي يتطلع إليها أصحاب الأعمال في كلا الجانبين، مؤكدًا أن غرف الامارات لن تدخر جهدا في تعزيز علاقاته مع القطاع الخاص الروسي.



ودعا بن سالم خلال اللقاء، إلى أن تكون دولة الامارات مركزا لإعادة توزيع المنتجات الروسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لما تتمتع به الامارات من موقع جغرافي مهم كنقطة التقاء تجارية دولية، وخبرات مدربة في جميع مجالات العمل التجاري، وما تقدمه من تسهيلات وحوافز للمستثمرين.