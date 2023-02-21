يلا شوت live Madrid | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا | مباراة ريال مدريد اليوم مباشر HD beIN sport

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا | مباراة ريال مدريد اليوم مباشر HD beIN sport

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليفربول بث مباشر اليوم الثلاثاء Liverpool Vs Real Madrid في اطار مباريات الذهاب في الدور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا العام 2023/2024، ومن المفترض ان يتقابل فريق ريال مدريد مع نظيرة فريق ليفربول علي أرضية ملعب الطرف الأول نادي ليفربول ملعب آنفيلد الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول إلى الجولة القادمة من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة ليفربول وريال مدريد علي قناة beIN Premium 2HD مع المعلق حفيظ دراجي في تمام الساعه العاشرة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه الحادية عشر مساءاٌ بتوقيت السعوديه علي يلا شوت

يلا شوت Madrid | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم

فريق ليفربول هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباراة الذهاب في الدور الـ16 من مباريات دوري أبطال أوروبا أمام نظيرة ريال مدريد، ليفربول استطاع تحقيق الانتصار في اخر مبارياتة في الجولة الماضية من مباريات الدوري الانجليزي وذلك عندما التقي مع نظيرة فريق نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي وانتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، وحاليا هو صاحب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وذلك برصيد خمس وثلاثون من النقاط وذلك لأنتصارة في عشر مباريات وتعادلة في خمسة مباريات وخسرتة سبع مبارايات خلال مشوارة في الدوري الفرنسي، واليوم يدخل ليفربول هذا اللقاء وهو يبحث عن اكتساب الثلاث نقاط وتحقيق الأنتصار أمام ريال مدريد للتأهل إلى الدور القادم من البطولة.\

مباراة ريال مدريد اليوم مباشر HD beIN sport

مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم

وعلي النظير الاخر فريق ريال مدريد هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في اطار جولات الأسبوع الثالث من منافسات دوري أبطال أوروبا أمام الطرف الأول نظيرة نادي ليفربول، فريق ريال مدريد حاليا هو صاحب الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد واحد وخمسون من النقاط وذلك لخوضة اثنين وعشرون مباريات واستطاع تحقيق الانتصار في ستة عشر مباريات وتعادلة في ثلاثة مباريات وخسارتة أيضًا ثلاث مباريات، وفي اخر مباراه لعبها نادي ريال مدريد كانت مع نظيرة فريق أوساسونا يوم السبت في اطار مبارايات الجولة الماضية من مباريات الدوري الإسباني وانتهت المباراة بفوز الريال بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، ريال مدريد يدخل لقاء اليوم وهو في كامل استعدادة للقاء ليفربول وهو يرغب في تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب قبل لقائة أيضًا في مباراة الاياب لضمان التغلب علية والوصول إلى الدور القادم من بطولة دوري الأبطال.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

تقام مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الاسباني في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد

وتنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد عبر قناة bein sports premium HD 1.

كيف تأهل ليفربول وريال مدريد لدور ال16 ؟

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي لدور ال16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، بينما تأهل الفريق الملكي ريال مدريد، بعد تصدره قمة المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة.