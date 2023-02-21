"نفط الهلال" الإمارتية تبرم 3عقود لتطوير حقول النفط والغاز في محافظتي ديالى والبصرة

أعلنت “نفط الهلال” ومقرها الشارقة أنها أبرمت ثلاثة عقود مع وزارة النفط العراقية مدتها 20 عاما ستتولى بموجبها تقييم وتطوير وإنتاج النفط والغاز من رقعتين في محافظة ديالى وأخرى في محافظة البصرة وستسد هذه العقود الحاجة الملحة للغاز الطبيعي لتغذية محطات الطاقة القريبة وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحة آلاف فرص العمل الجديدة في ديالى والبصرة.

كانت نفط الهلال حصلت على هذه العقود في جولة التراخيص الخامسة.

وحسب بيان للشركة “ ستطور نفط الهلال حقول جلابات/كمر وخشم الأحمر/إنجانا في محافظة ديالى لإنتاج 250 مليون قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي في المرحلة الأولى كما ستُنفذ أعمال استكشاف وتطوير لرقعة التطوير الثالثة خضر الماي في محافظة البصرة لإنتاج إمدادات غاز ونفط إضافية”.

تم إبرام العقود في وزارة النفط في بغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونائبه لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني وحميد جعفر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال ومجيد حميد جعفر الرئيس التنفيذي لنفط الهلال.

وقع العقود عبد الله القاضي المدير التنفيذي لقسم الاستكشاف والإنتاج في نفط الهلال وقدوري عبد سليم مدير عام شركة نفط الوسط وباسم عبد الكريم مدير عام شركة نفط البصرة.

ومن المتوقع أن تحقق العمليات في ديالى إنتاجها للغاز الأول بغضون 18 شهرًا لإمداد محطات الطاقة المجاورة وستنشئ الشركة محطة معالجة للغاز في موقع المشروع وتمد خطوط أنابيب وتهيئ البنية التحتية اللازمة لتوصيل إمدادات الغاز.

وتلتزم نفط الهلال بتحقيق توظيف محلي للعراقيين في عمليات المشروع بنسبة 90 في المائة و//ستنفذ مجموعة متنوعة من نشاطات الخدمة المجتمعية تقدم عبرها أنشطة تدريب وبناء قدرات وتعليم ودعم وخدمات اجتماعية بما فيه منفعة لسكان محافظتي ديالى والبصرة//.

وقال عبد الله القاضي: ستدعم عملياتنا الجديدة آلاف الوظائف وفرص العمل الجديدة لتمتين الاقتصاد على المستويين المحلي والوطني وستسهم إمدادات الغاز والنفط التي ستنتجها عملياتنا في تحسين الخدماتِ وتطوير الاقتصاد المحلي للشعب العراقي.