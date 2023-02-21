الأسهم الأوروبية تتراجع مع ترقب بيانات اقتصادية

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بعد أن بيانات اقتصادية قوية عززت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، في حين صعدت أسهم إتش.إس.بي.سي المدرجة في لندن وسط زيادة في الأرباح الفصلية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات عودة النشاط الاقتصادي الفرنسي والألماني إلى منطقة النمو، في حين أشارت أرقام إيجابية لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى أن انتعاش النشاط قد اكتسب قوة.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لسعر الفائدة 1.5 بالمئة.

وارتفعت أسهم إتش.إس.بي.سي، أكبر بنك في أوروبا، 4.3 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة 92 بالمئة في الأرباح الفصلية والتعهد بمزيد من التوزيعات المنتظمة وإعادة شراء أسهم.

وصعد مؤشر البنوك 0.8 بالمئة، مسجلا لفترة وجيزة أعلى مستوى له منذ يوليو تموز 2018.

الأكثر قراءة

يلا شوت LFC | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ليفربول وريال مدريد beIN sport

يلا شوت Madrid | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا | مباراة ريال مدريد اليوم مباشر HD beIN sport

يلا شوت RMA | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش الريال مباشر

يلا شووت.. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت| أبطال أوروبا - دور الـ 16

يلا شوت اهم مباريات اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد عبر بوابة الفجر يلا شووت يوتيوب | liver مباشر

مباراة ليفربول اليوم مباشرة Youtube | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بث مباشر تويتر | Liverpool Twitter لايف جوال

يلا شوت مباراة ريال مدريد اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول لايف اليوم في دوري ابطال اوروبا

bein sport live بث مباشر ليفربول وريال مدريد real Madrid Now || مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليفربول رابط يوتيوب