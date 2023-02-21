بعد تصدره التريند.. هاني رمزي: رفضت أعمال كثيرة لا تليق بتاريخي

هاني رمزي : رفضت أعمال كتير لا تليق بتاريخي وغايب عن الفن بمزاجى

تصدر النجم هاني رمزي مؤشرات البحث مؤخرا بعد نشر فيديو عبر حسابه على إنستجرام يجمعه بـ مصطفى قمر والمخرج رامي إمام في حفل تخرج إبنته جيسي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

هاني رمزي: الفيديو كان صدفة

وقال رمزي في تصريحات صحفية: سعيد بتخرج إبنتي من الجامعة، والفيديو الذي صورته أنا ومصطفى قمر ورامي إمام كان بالصدفة ولم نرتب له، وارتحت أخيرًا من مصاريف الجامعة.

هاني رمزي: أرغب في الحفاظ على ما قدمته

كما علق رمزي عن الفن، قائلا: بقالي سنة غايب عن الفن ومش بشتغل ولكني غايب بمزاجي، وتُعرض عليّ الكثير من الأعمال ولكنني أرفضها بسبب السيناريو، وأرغب في الحفاظ على ما قدمته في تاريخي الفني بعد كل هذه السنوات من الشقاء والتعب، وأنا بشتغل لمزاجي الفني مش علشان أتواجد وخلاص.

أحدث أعمال هاني رمزي

ومن ناحية أخري، يواصل هاني رمزي تحضيراته لفيلمه الجديد بعنوان شقاوة أونلاين، ويعقد العديد من الجلسات التحضيرية مع مخرج العمل وجميع القائمين على الفيلم، للانتهاء والتدقيق على كل أعمال الفيلم قبل انطلاق تصويره، وومن المقرر الاستقرار على كافة تفاصيل العمل والتعاقد مع أبطاله خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال هاني رمزي

والجدير بالذكر ان آخر أعمال هاني رمزي كان مسلسل العائدون، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2022، بطولة أمير كرارة وأمينة خليل، وشارك به كل من محمود عبدالمغني، جيهان خليل، صبري عبدالمنعم، ميدو عادل، كما شارك خلاله العديد من ضيوف الشرف منهم محمد فراج ومحمد ممدوح، وكان من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.

كما قدم هاني مطلع العام الماضي 2022 مسلسل القاتل الذي أحبني، وكان من تأليف صلاح العربي وإخراج عمرو عابدين، وشارك به سهير رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، وياسر فرج، تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول معتز البرنس، شاب رسام مغمور لم يكن يعرفه أحد وصل إلى العالمية، كرَّس حياته مع الشرطة يرسم أوصاف المجرمين وزعماء العصابات، وفي الوقت نفسه اتخذ في أحد المولات مكانا صغيرا بالممر يمارس فيه الرسم، بعدما سافر والده وهو صغير إلى إيطاليا بحثًا عن أملاكهم، ليتركه مع والدته أحلام (سهير رمزي) لمدة 30 عاما، وبعدما يعود والده تكون هناك أحداث درامية مثيرة ترفض من خلالها والدته العودة إلى والده من جديد.