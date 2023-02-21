أسعار الذهب تتراجع عند التسوية مع ارتفاع سعر الدولار



تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء الحادي والعشرين من فبراير شباط، وسط توقعات بمزيد من عمليات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي، وقوة الدولار.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4% إلى 1842.5 دولار للأونصة.

وقلص المعدن الأصفر مكاسبه منذ بداية العام الجاري إلى 0.9% فقط.

وجاءت خسائر الذهب تزامنًا مع ارتفاع الدولار قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع، مما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتتجه الأنظار نحو محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي المقرر صدوره غدًا الأربعاء، إذ قرر المركزي الأميركي خلال اجتماعه في مطلع الشهر الجاري رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى مستوى يتراوح ما بين 4.5% و4.75%.

من جانبه، خفض Commerzbank توقعاته لأسعار الذهب في النصف الأول من العام الجاري إلى 1800 دولار للأونصة، لكنه توقع زيادة تدريجية إلى 1950 دولارًا للأونصة في النصف الثاني.