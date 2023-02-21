أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن النمو

انخفض خام برنت بأكثر من واحد بالمئة في جلسة متقلبة يوم الثلاثاء، إذ طغى أثر المخاوف المستمرة بشأن النمو الاقتصادي العالمي على أثر انخفاض المعروض ودفعت المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح بعد مكاسب اليوم السابق.

ينصب التركيز في السوق المالية الأوسع نطاقا على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء، وذلك بعد أن زادت بيانات صدرت مؤخرا من احتمالات الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وأغلق خام القياس العالمي برنت منخفضا 1.02 دولار بما يعادل 1.2 بالمئة إلى 83.05 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس آذار 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.16 دولارا للبرميل. وانخفض عقد ثاني شهر أقرب استحقاق 19 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.27 دولار.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب "يبدو أننا بدأنا مرحلة من التراجع بسبب نفس المخاوف القديمة من أن صعود الدولار وبشأن وضع سعر الفائدة".

يجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم به أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق من الجلسة صعدت الأسعار مع تحول خام برنت إلى الزيادة لفترة وجيزة بعد أن أشارت استطلاعات نشاط الأعمال التي جاءت أفضل من المتوقع في أوروبا وبريطانيا إلى توقعات اقتصادية أوروبية أقل قتامة مما كان يُخشى سابقا.