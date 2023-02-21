اتحاد التنس يحتفى بالوفود المشاركة فى البطولة الدولية J500

الفجر الرياضي
البطولة الدولية للتنس
البطولة الدولية للتنس

اقام إتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى ونادى سماش حفلا كبيرا للترحيب والاحتفاء بالوفود المشاركة في البطولة الدولية للناشئين والناشئات للتنس J500 التى تعد اقوى بطولة للناشئين على مستوى العالم وتقام للمرة الاولى فى مصر.


اقيمت الاحتفالية بنادى سماش الرياضى الذى تقام على ملاعبه البطولة الكبرى والتى حصلت مصر على حقوق تنظيمها من الاتحاد الدولى للعبة البيضاء لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من العام الحالي.
وقام الكابتن اسماعيل الشافعى  بالترحيب بالحضور ممثلة الاتحاد الدولى للتنس واللاعبين والمدربين والمرافقين مؤكدا لهم انهم فى بلدهم الثانى مصر بلد الحضارة والتاريخ العريق.

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وشهد الحفل تقديم بعض الفقرات الفنية للفولكلور الشعبى الذى أستمتع به الوفود الاجنبية من مختلف انحاء العالم.
واثنت الوفود الأجنبية على حسن التنظيم والاستضافة موجهين الشكر إلى اتحاد التنس لتوفيره كافة الإمكانيات لنجاح تلك البطولة الكبرى.

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