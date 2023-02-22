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عازف الجيتار خالد فؤاد مطرب للمرة الأولى في "دخلت جوه قلبي" (فيديو)

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

طرح عازف الجيتار والموزع خالد فؤاد أول أغانيه  التي حملت عنوان "دخلت جوه قلبي".

 

تفاصيل الأغنية 

 

"دخلت جوه قلبي" من كلمات وألحان  وتوزيع  خالد فؤاد، ومن إنتاج خالد فؤاد وتصوير واخراج محمود خالد سليم.

 

نبذة عن خالد فؤاد

 

وخالد شقيق المخرج والمونتير الراحل اسامه فؤاد، الذي شارك العديد مع الفنانين منه تامر حسني وحماقي وشيرين وأصاله وهيثم شاكر وغيرهم.

 

وتعلم خالد فؤاد عزف الجيتار على نهج العازف المشهور jesse cook  وكما أوضح إنه ظهر في كليب مع جيسي ٢٠٢٠.

 

 يذكر أن آخر أعمال المطربة خالد فؤاد المقطوعة الموسيقية " deepest blue " من تاليفه وتوزيعه وهناك العديد من المقطوعات الموسيقيه له بجميع المنصات.

 

 

خالد فؤاد أغنية مزيكا

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