تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء في العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة طقس العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء، الموافق الموافق 22 فبراير 2023، وذلك حسب تقرير الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، التابع لها.

طقس العاصمة الإدارية الجديدة

وخلال بيانها عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ حالة طقس العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء باردة فى الصباح الباكر، وحذَّرت المسافرين عبر الطرق من الإهمال في اتخاذ الإجراء الاحتياطية، أو تخفيف الملابس؛ وذلك في توعية منها للوقايةً الإصابة ببعض الأمراض التنفسية، وذلك من أجل سلامتهم.

حالة طقس العاصمة الإدارية الجديدة.. أجواء باردة



في بيانها، عن حالة طقس العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء، أشارنت نحو استمرار الأجواء الباردة حتى مطلع الأسبوع المقبل، وعدم الاغترار بتقلبات الحالة الجوية الدفيئة، مشيرة نحو عودة درجات الحرارة مرة أخرى فى الانخفاض، كما هي عادة فصل الشتاء، فتصل نحو معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

أمطار خفيفة وشبورة مائية



وتوقعت الهيئة، خلال بيانها عبر موقعها الرسمي، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت: "هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد".

درجات الحرارة في العاصمة والمحافظات

وأشارت الأرصاد الجوية، نحو درجات الحرارة اليوم الأربعاء، داخل العاصمة وأهم المحافظات، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة.

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة.

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة.

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة.

أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة في المحافظات والمدن اليوم الأربعاء

وفي بيانها أشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نحو درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في المحافظات والمدن والمراكز التي تتبعها.



