حريق هائل بمصنع للأدوات الكهربائية جنوب بيروت

عربي ودولي
جانب من الحريق
جانب من الحريق

تكافح فرق الإنقاذ في لبنان لإخماد حريق اندلع مساء الثلاثاء بمصنع للأجهزة الكهربائية في منطقة الناعمة جنوب بيروت.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن الحريق اندلع في الطابق الثالث من معمل "كونكورد" في منطقة الناعمة، بسبب احتكاك كهربائي.

وتصاعد الدخان الأسود في المنطقة ومحيطها وهرعت سيارات الإطفاء لتطويق الحريق، وسط مخاوف من امتداده لمنازل مجاورة.

من جهته أعلن الدفاع المدني اللبناني، إخلاء 21 عاملا كانوا محاصرين على سطح المعمل، مستخدما سلالم الإنقاذ.

وفي حصيلة أولية، قال الدفاع المدني، إن الحريق أسفر عن وفاة عامل وإصابة 8 آخرين على الأقل بينهم إثنان بحالة حرجة.

وأضاف، إن العاملين في المبنى توجهوا إلى السطح هربا من ألسنة اللهب والدخان المنبعث من الحريق الهائل.

وفي وقت لاحق فجر اليوم، قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إنه تم توجيه أوامر إخلاء للمنازل المجاورة لمعمل "كونكورد" الذي اندلع به الحريق وذلك بسبب احتوائه على مواد قابلة للاحتراق والانفجار.

حريق مصنع بيروت لبنان اخبار دولية

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