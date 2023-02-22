تعرف على حقيقة إجراء تحاليل مخدرات لطلاب المدارس

توك شو
مدرسة حكومية - أرشيفية
مدرسة حكومية - أرشيفية

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة المخدرات، إن المدرسة من أهم الأطراف الفاعلة في مواجهة إدمان المخدرات، مشيرًا إلى أن معظم الفئات التي سقطت في فخ الإدمان بدأت في سن صغيرة.

وأشار «عثمان» خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “يحدث في مصر”، والذي على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن صندوق مكافحة المخدرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ينفذ أكبر حملة وقائية داخل المدارس بإجمالي 6 آلاف مدرسة خلال الفصل الدراسي الحالي.

وأضاف أن هناك 1200 شاب متطوع يشارك في المبادرة، إذ تم تدريبهم على أحدث البرامج التوعوية للوقاية من المخدرات بالمدارس.

وأكد أن الصندوق لن يجرى أي تحاليل مخدرات لطلبة المدارس، مشيرًا إلى أن هدف المبادرة هو التوعية والوقاية.

وأشار «عثمان» إلى أن صندوق مكافحة المخدرات يقدم المساعدة مجانًا للجميع بمن فيهم الطلبة.

أخبار مصر طلاب المدارس وزارة التربية والتعليم مكافحة المخدرات

الأكثر قراءة

يلا شوت LFC | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ليفربول وريال مدريد beIN sport

يلا شووت.. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت| أبطال أوروبا - دور الـ 16

يلا شوت Madrid | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا | مباراة ريال مدريد اليوم مباشر HD beIN sport

يلا شوت مباراة ريال مدريد اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول لايف اليوم في دوري ابطال اوروبا

يلا شوت RMA | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش الريال مباشر

مباراة ليفربول اليوم مباشرة Youtube | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بث مباشر تويتر | Liverpool Twitter لايف جوال

يلا شووت champions league | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بث مباشر يلا شوت يوتيوب | شاهد Salah مباشر

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot