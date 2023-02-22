تعرف على حقيقة إجراء تحاليل مخدرات لطلاب المدارس

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة المخدرات، إن المدرسة من أهم الأطراف الفاعلة في مواجهة إدمان المخدرات، مشيرًا إلى أن معظم الفئات التي سقطت في فخ الإدمان بدأت في سن صغيرة.

وأشار «عثمان» خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “يحدث في مصر”، والذي على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن صندوق مكافحة المخدرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ينفذ أكبر حملة وقائية داخل المدارس بإجمالي 6 آلاف مدرسة خلال الفصل الدراسي الحالي.

وأضاف أن هناك 1200 شاب متطوع يشارك في المبادرة، إذ تم تدريبهم على أحدث البرامج التوعوية للوقاية من المخدرات بالمدارس.

وأكد أن الصندوق لن يجرى أي تحاليل مخدرات لطلبة المدارس، مشيرًا إلى أن هدف المبادرة هو التوعية والوقاية.

وأشار «عثمان» إلى أن صندوق مكافحة المخدرات يقدم المساعدة مجانًا للجميع بمن فيهم الطلبة.