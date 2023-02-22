موعد مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي بنظيره نادي بيراميدز، وذلك ضمن منافسات الجولة ال19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والمصري بالدوري المصري

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة علي ملعب استاد برج العرب.

القنوات الناقلة للمباراة

وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت1، بصوت المعلق مؤمن حسن.

ويدخل نادي بيراميدز المباراة وعينه علي الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز مركزه في المركز الثاني وتوسيع الفارق بينه وبين فيوتشر الذي يقاسمه وصافه الدوري المصري الممتاز برصيد 37.

يحث يحتل الأهرام وصافة الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة جمعهما بعدما خاض 18 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، كما تلقى الهزيمة في 3 مباريات.

وفي المقابل؛ يسعى المصري البورسعيدي للفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل تحسين مركزه في ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل المصري المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعهم بعد خوض 18 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 5 مباريات.