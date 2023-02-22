عاجل..أسعار الفراخ والكتاكيت تنخفض اليوم بعد طرح كميات من الدواجن المجمدة بالأسواق

استقرت أسعار الدواجن بمختلف انواعها في السوق المصري في ظل جهود الحكومة المتواصلة لاحتواء ارتفاع اسعارها، بالافراج عن كميات جديدة من الاعلاف، أو التوسع في استيراد الدواجن المجمدة، وطرحها باسعار مناسبة.

أسعار الدواجن والكتاكيت تتراجع اليوم:

وحققت اسعار الدواجن والكتاكيت في ارض المزرعة تراجعات بقيمة تراوحت بين 2 إلى 3 جنيه للكيلو الواحد.

وتراجع سعر الكتكوت ابيض تسمين اليوم من 30 جنيه إلى 28 جنيه.

وسجل كتكون بلدي 6 جنيها.

وسجل كتكوت الروزي 8.50 جنيها.

وبلغ كتكوت هجين 6.20 جنيها.

وسجل كتكوت ساسو جيل ثاني 7.75 جنيها.

والبط بكيني 18.75 جنيها.

أسعار الدواجن تتراجع اليوم:

وشهدت اسعار الدواجن المجمدة انخفاضا لتتراجع من 90 جنيها إلى 87 و85 جنيها بالاسواق.

وتراجع سعر كيلو الفيلة إلى 178 جنيها، بينما سجلت الوراك ارتفاعات إلى 90 جنيها والهياكل إلى 50 جنيها.

أسعار الدواجن المجمدة تبدأ من 65 جنيه للكيلو:

من جانبها أعلنت وزارة التموين طرح كميات جديدة من الدواجن المجمدة بالمعارض التابعة لها بأسعار تبدا من 65 جنيه للكيلو وذالك بأقل من 50% عن اسعار الدواجن الحية بالاسواق.

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات للغذائية؛ طرحتا دواجن برازيلي مجمدة فئة بالمنافذ التابعة داخل محافظة القاهرة والجيزة، لها بسعر يبدأ من 65 جنيها، مشيرا إلى أنه تم ضخ كميات منها تبلغ نحو 165طنا من الدواجن البرازيلي، مؤكد ان الحكومة تمتلك مخزونات استراتجية كبيرة منها.