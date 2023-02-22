شاهد فور يو: مشاهدة مسلسل «بالطو» الحلقة الخامسة والسادسة ‘‘ 5 و6 ‘‘ كاملة إيجي بست

مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 5 كاملة والتي ينتظرها جمهور ومتابعي الكوميديا ​​والتي تعرض حصريا على منصة Watch It الرقمية.

مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 5 كاملة قادمة غدا الاربعاء ويظهر فيه العديد من الاحداث الكوميدية المفاجئة اضافة إلى المواقف والازمات التي يمر بها الدكتور عاطف.

مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 5 الخامسة كاملة

شاهد مسلسل بالطو الحلقة 5 كاملة والتي ستظهر فيها أزمة جديدة يظهر فيها الدكتور عاطف وهو الفنان عصام عمر بعد سرقة ختم الوحدة الصحية.

ومن المقرر أن تشهد مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 5 كاملة افتتاح الغرفة المغلقة في شقة الدكتور عاطف بالوحدة الصحية، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف.

موعد عرض مسلسل بالطو الحلقة 5

موعد عرض مسلسل بالطو الحلقة 5 يتساءل عنه الكثير من الجمهور على مدار الأيام الماضية، حيث تُعرض الحلقة الجديدة من العمل غدًا الأربعاء 22 فبراير الجاري.

موعد عرض مسلسل بالطو الحلقة 5 يأتي في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً غدًا عبر منصة watch it واتش ات الرقمية، بجانب طرح الحلقة 6 السادسة أيضًا.

لمشاهدة مباراة بالطو الحلقة 5 و6 ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة بالطو الحلقة 5 و6 ( اضغط هنا )

موعد عرض مسلسل بالطو الحلقة 6

موعد عرض مسلسل بالطو الحلقة 6 يأتي أيضًا في نفس الموعد الساعة 11 مساءً غدًا 22 فبراير الجاري، وستشهد تطور كبير في الأحداث في ظل محاولات الدكتور عاطف لعدم حصوله على جزاءات أخرى.

موعد عرض مسلسل بالطو الحلقة 6 يتصدر التريند بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ينتظر الجمهور طرح الحلقات الجديدة ومن المتوقع أن تشهد حصول الدكتور عاطف مدير الوحدة الصحية على جزاء آخر، وذلك قد يجعله يقضي عامين في الوحدة بدلًا من 6 أشهر فقط.

يضم مسلسل بالطو الحلقة 5 الخامسة في بطولته كلًا من عصام عمر، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعارفة عبد الرسول، ومحمود البزاوي وآخرين من الفنانين وضيوف الشرف.

يشار إلى أن مسلسل بالطو تدور أحداثه ضمن 12 حلقة، يُعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع ويتم طرح حلقتين فقط، ويطالب الجمهور ومتابعي العمل من الآن طرح جزء ثاني منه.