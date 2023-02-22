ليلة صعبة على قرية الشهابية بكفر الشيخ بعد وفاة طفلين في بالوعة صرف صحي

عاشت أهالي قرية.. الشهابية.. التابعة لمركز البرلس، في محافظة كفر الشيخ، على مدار ساعات ماضية ليلة جزينة بكوا فيها حزنًا على وفاة طفلين سقطا في بالوعة صرف صحي "تحت الإنشاء" بالقرية، وذلك لعدم وجود غطاء عليها.

تعود التفاصيل عندما رصدت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم في كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، حادث سقوط طفلين بقرية الشهابية في بالوعة صرف صحي "تحت الإنشاء" بالقرية ما أدى إلى وفاتها وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى برج البرلس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مستشفى برج البرلس المركزي، لمتابعة الحادث وبالفحص تبين سقوط الطفلين إبراهيم أحمد إبراهيم مسلم، وابنة عمه الطفلة تمارا محمد إبراهيم مسلم، ويبلغان من العمر 4 أعوام، في بالوعة صرف صحي "تحت الإنشاء" بالقرية.

وشيع أهالي قرية الشهابية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء، جنازة الطفلين وفقًا لقرار نيابة مركز البرلس تحت إشراف المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية بالتصريح بدفن جثتي الطفلين.

وأدى أهالي القرية صلاة الجنازة على الطفلين بمقابر القرية وسط دموع أسرة الطفلين، ووارى جثمانهما الثرى بمقابر الأسرة بقرية الشهابية مع مطالبة الأهالي بإجراء تحقيق حول الواقعة ومع مسئولي تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية بعدما أصبح المشروع مقبرة للاطفال وكذا خوفًا من تكرار نفس الحادث.

حٌرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأصدرت قرارها السابق بشأن التصريح بدفن جثتي الطفلين فيما تستكمل تحقيقاتها حول الواقعة.