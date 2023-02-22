رابط ايجي بست مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 5 - 6 الخامسة والسادسة كاملة يوتيوب عرب سيد

موعد عرض مسلسل بالطو الحلقة الخامسة، الحلقة الخامسة، ينتظر عدد كبير من الجماهير عرض الحلقة الجديدة من المسلسل الشهير بالتو أبيض، نجح المسلسل في الوصول إلى جمهور كبير كما يعرض على واتش ات، والمسلسل يأتي من إنتاجات المنصة الأصلية، وهو مبني على رواية أصلية كتبها بالطو وفانلة وتاب، بعد عرض الحلقة الأولى من الحلقة المسلسل، بدأ عدد كبير من الأشخاص بالبحث عن الحلقة الجديدة، ويمكنك مشاهدة الحلقة على منصة واتش ات.

موعد عرض مسلسل بالطو الحلقة 5

يتم بث حلقات جديدة من مسلسل بالطو وايت كل أربعاء، ويمكنك مشاهدتها من خلال منصة Watch It، حيث يتم بث الحلقة مرتين أسبوعيا يوم الأربعاء، ويتم بث الحلقتين الأولى والثانية في أيام الأسبوع الماضية، بينما يتم بث الحلقة الخامسة والسادسة يتم الآن بث الحلقة الرابعة المنصة، هذا متوقع. سيستمر بث الحلقة الجديدة من المسلسل حتى 8 مارس في إطار روح الدعابة والتشويق، تدور أحداث المسلسل حول قصة طبيب.

لمشاهدة مباراة بالطو الحلقة 5 و6 ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة بالطو الحلقة 5 و6 ( اضغط هنا )

اين تعرض حلقات ملسل بالطو ابيض

مسلسل بالطو ابيض من إنتاج منصة Watch it، فيما حققت المنصة معدلات مشاهدة عالية في الفترة الماضية، ويمكنك مشاهدة الحلقة الجديدة على المنصة الإلكترونية، لكنك ستحتاج إلى الاشتراك في المصنع. تدور قصة المسلسل حول طبيب منتدب لإحدى الوحدات الصحية بقرية مصرية يتولى بعد وفاة رئيس الوحدة الصحية مسئولية إدارة الوحدة.

ابطال مسلسل بالطو المصري

الحلقات السابقة من المسلسل متاحة على المنصة الإلكترونية، فيما يشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين، بما في ذلك الضيوف الرئيسيين والضيوف الكرام، ومنهم:

عصام عمر.

محمود حافظ.

محمد محمود.

عارفة عبد الرسول.

مريم الجندي.

محمد رضوان.

خالد الصاوي.

بيومي فؤاد.

محمد لطفي.

محمود البزاوي.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة المشاهدة تعرض العديد من الأعمال الفنية المتميزة على شاشتها، وتعد هذه المنصة نقطة التقاء للعديد من المسلسلات الفنية المهمة التي أثارت إعجاب الكثير من المتابعين.