شاهد مسلسل بالطو وفانلة وتاب ٥ الحلقة 5 الخامسة ايجي بست وعرب سيد

بالطو وفانلة وتاب هو مسلسل مصري انتشر بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية وخطف قلوب الملايين من المشاهدين تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول المواقف التي يتعرض لها الطواقم الطبية الذين يعملون في مستشفيات الأقاليم.

المسلسل مأخوذ من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الشهير أحمد عاطف، وقد حقق حصد واسعة في الأيام الماضية، وشكل تريند عبر محركات البحث ومختلف مواقع التواصل.

مسلسل بالطو وفانلة وتاب الحلقة 5 الخامسة

تم اقتباس مسلسل بالطو وفانلة وتاب من رواية شهيرة للكاتب أحمد عاطف، وقد حققت عائدات وفيرة، وهذا ما ساهم في تحويلها إلى عمل فني يعرض على المواقع الالكترونية.

لمشاهدة مباراة بالطو الحلقة 5 و6 ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة بالطو الحلقة 5 و6 ( اضغط هنا )

تدور قصة المسلسل حول المواقف الكوميدية التي يتعرض لها الممرضون والأطباء الذين يعملون في المستشفيات يوثق الكاتب مجموعة من المواقف التي يواجهها الأشخاص بشكل مستمر في مستشفيات الأقاليم.

يشارك في بطولة مسلسل بالطو وفانلة باقة من ألمع النجوم والفنانين على رأسهم محمود البزاوي ومحمد محمود ومحمد لطفى وعصام عمر ومحمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان ومريم الجندي، والمسلسل من تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.