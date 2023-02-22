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بسبب المياه.. سكان عقارات شارع رمسيس يناشدون محافظ القاهرة: حياتنا فى خطر

أخبار مصر
بوابة الفجر

يتعرض عدد من عقارات وسط البلد، الكائنة بشارع رمسيس - منطقة معروف - لخطر كبير، نتيجة تسرب المياه أسفل هذه العقارات منذ فترة كبيرة دون أن يدرى أحد.

تم اكتشاف المشكلة بعد أن تقدم سكان العقار 43 شارع رمسيس بشكوى من ضعف المياه، ومع تحرك شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الشكوى، اكتشفوا وجود كسر بماسورة المياه العمومية منذ فترة طويلة، ما أدى لتسرب المياره أسفل العقارات التى باتت تعوم على بركة من الماء ما يهدد حياة السكان وينذر بكارثة خاصة أن هذه العقارات أعلى خط مترو - حلوان المرج - وبالتحديد المنطقة بين محطتى السادات وجمال عبد الناصر؟.

سكان العقارات يناشدون اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسرعة التحرك، قبل انهيار العقارات على رؤوس سكانها.

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