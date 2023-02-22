خطوات التقديم والأوراق المطلوبة.. دليل حج القرعة 2023



حج القرعة 2023 من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري على مدار الساعات الحالية وذلك بالتزامن مع إعلان تفاصيلها.



حج القرعة 2023

وتزايدت عمليات بحث المصريين عن حج القرعة 2023 وذلك لمعرفة خطوات التقديم على حج القرعة 2023 وكذلك الأوراق المطلوبة من أجل التقديم عليه.

مواعيد تقديم حج القرعة 2023

وتتلقي وزارة الداخلية طلبات التقدم لحج القرعة 2023 حتى يوم الاثنين 6 من شهر مارس المقبل بكافة مراكز وأقسام الشرطة بجميع مديريات الأمن، وكذلك من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لجميع المتقدمين بمديريات الأمن، وذلك وفقًا للجدول الزمنى الذي سيُعلن عنه من قبل الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

التسجيل في حج القرعة 2023

وحددت وزارة الداخلية 3 طرق يمكن من خلالها التسجيل في قرعة الحج 2023، أبرزها هو الموقع الإلكتروني الذي حددته الوزارة، إذ يمكن للمواطنين التسجيل في قرعة الحج 2023 من خلاله، بعد اتباع هذه الخطوات:

- الدخول على موقع البوابة المصرية الموحدة للحج.

- الضغط على تسجيل طلب حج قرعة انترنت.

- قراءة الشروط والتعليمات الموضحة على الموقع جيدًا، ثم الإقرار على الموافقة عليها.

- الضغط على كلمة "التالي".

إدخال البيانات المطلوبة.

- اختيار ما إذا كان هناك مرافقين أم لا.

- تأكيد الطلب في التسجيل في قرعة الحج 2023.

- تحديد طريقة دفع الرسوم.

- ثم انتظار نتيجة الطلب والإعلان عن الفائزين في قرعة الحج 2023.

كذلك يمكن للراغبين في التسجيل في قرعة الحج 2023، التقديم عبر طريقتين آخرتين وفرتهما الوزارة، وهما إما من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة.



الأوراق المطلوبة في حج القرعة 2023

- الاسم كامل للمتقدم طبقا لما هو مدون في بطاقة الرقم القومي، ويجب أن تكون البطاقة سارية لمدة 6 أشهر على الأقل.

- رقم الهاتف المحمول مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق.

- يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلا ونوع المرض “إن وجد”.

- البيانات المطلوبة للمرافق «بطاقة الرقم القومي، إثبات صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب، الحالة الصحية، رقم هاتف المحمول الشخصي.

- يُدرج بطلب الحج بالقرعة بيان الحالة الصحية تفصيلا ونوع المرض" إن وجد ".

شروط التقديم في حج القرعة 2023

- يقتصر أداء فريضة الحج بالقرعة لهذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل مع ضرورة تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- يمنع من السفر هذه الفئات التالية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ- 2023م «مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى، الحالات المتقدمة من مرضى القلب والأوعية الدموية، التليف الكبدى، تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الأورام، الأمراض النفسية والزهايمر، والسيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة».

- تخصص نسبة الـ 3% من تأشيرات الحج بالقرعة لـ أكبر المتقدمين سنا ومرافقيهم «إن وجد» بكل مديرية أمن.

- في حالة تقدم طلب حج زوجى كلاهما من كبار السن، يبلغوا من العمر 70 عام فأكثر، أو من ذوى الهمم، يوجد استثناء لهم، يشترط إصطحابهما بـ مرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ولكن يجب أن يتمتع بحالة صحية جيدة ليكون قادرا على رعايتهم.

- يشترط على من يتقدم بطلب الحج بالقرعة أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك، مصري الجنسية، لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عام، يستثنى من شرط السن المحرم الشرعى لسيدة أقل من 45 عام، حيث لا يقل عمره عن 18 عام، ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 30 - 4 - 2023.

- يشترط على السيدات الأقل من 45 عام وجود محرم شرعي لهن لا يقل عمره عن 18 عام فى تاريخ 30/4/2023، وبالنسبة لطلب الحج الزوجي، يكون المرافق لمقدم الطلب من سن 25 عام ومن الأقارب الدرجة الرابعة، ويشترط تقديم مستند صلة القرابة حال الفوز بالقرعة.

- يجب سداد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز والأقسام، أما الطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية، يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الرقمية التي من بينها «بطاقة الإئتمان، جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ولا يعتبر الطلب مقبول إلا بعد سداد القيمه المالية.

- يشترط أخذ الجرعة التنشيطية للقاحات المعتمدة دوليا «كوفيد 19» مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على تأشيرة السفر.

- لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين وليس العكس، وبشرط أن يكون بحالة صحية جيدة وخالي من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، ولا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

- يجب إرسال المستندات المطلوبة «شهادة الميلاد، طلب التنازل، إيصال السداد، صورة بطاقة الرقم القومي» إلى الإدارة العامة للشئون الإداريةن من أجل فحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج.

- لا تقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين أو إستبدال المرافق لكبير السن عقب إنتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

- يجوز لـ الفائز بفرصة الحج بالقرعة التنازل النهائي عن تلك الفرصة ولا يحق له العدول عن التنازل ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معا ما دام تقدم كل منهم بطلب حج منفردًا دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.