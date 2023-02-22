مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22/2/2023 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم من الموضوعات التي تهم الكثيرين ممن يعشقون كرة القدم، حيث يتابعون مبارياتها بشغف في مختلف المسابقات المحلية والعالمية، من أجل الاستمتاع بكبار لاعبي اللعبة بمختلف العالم.

مواعيد مباريات اليوم

ونرصد لقراء ومتابعي بوابة الفجر الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، الموافق الـ22 من فبراير 2023، في كافة المسابقات المحلي والعربية والعالمية بالسطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

وتختتم اليوم منافسات ذهاب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 بإقامة مباراتين مهمتين، تجمع بين لايبزيج الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي كما يلتقي إنتر ميلان نظيره بورتو.

مانشستر سيتي × لايبزيج.. 10 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1

إنتر ميلان × بورتو.. 10 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 2

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا للشباب

ويلعب منتخب مصري اليوم الأربعاء مع نظيره النيجيري في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر، كما لعب موزمبيق مع السنغال.

مصر × نيجيريا 7 مساء بي إن سبورتس 4 HD

موزمبيق × السنغال 4 مساء على بي إن سبورتس 4 HD

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري

تختتم منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري بإقامة مباراتين حيث يلتقي المقاولون العرب مع فيوتشر، ويحل بيراميدز ضيفا على المصري.

المقاولون العرب × فيوتشرفي الـ5 مساء على أون تايم سبورتس

المصري × بيراميدز بالـ7 مساء على أون تايم سبورتس.

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