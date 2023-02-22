عاجل.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جانب من اجتماع الحكومة الأسبوعي

أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، أبرز ما جاء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في نقاط، من تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاءت كالتالي:

استهل الاجتماع بالإشادة بتسلم مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد" خلال الفترة من 2023 إلى 2025 بإجماع الأعضاء والتي تم إعلانها خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاجتماع الافتراضي للدورة 40 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة "النيباد".

ثمن النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال زيارة الرئيس شوكت ميرضياييف، رئيس جمهورية أوزبكستان واللقاء الذي جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي بالتزامن مع احتفال الدولتين بالذكرى الحادية والثلاثين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما.

الزيارة استهدفت التأسيس لمسار من التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وتعميق الروابط الثقافية بين الشعبين والبناء على نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة طشقند في سبتمبر 2018.

الرئيس عرض خلال الاجتماع أولويات مصر خلال رئاستها لمؤسسة "النيباد" خلال العامين القادمين وعلى رأسها دفع العمل من أجل تشارك الخبرات والإمكانات في المجالات ذات الأولوية وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية لشعوب القارة.

تطرق إلى نتائج مشاركة سامح شكري وزير الخارجية في القمة الأفريقية الـ36 التي عقدت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

شهدت القمة التأكيد على المواقف المصرية الثابتة وبخاصة تجاه ملفات السلم والأمن، وتحقيق التنمية الشاملة.

جانب من اجتماع الحكومة