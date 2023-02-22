ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بعد صعود السعر العالمي

الاقتصاد
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب  في مصر اليو ارتفاعا طفيفا يوم الأربعاء بعد صعود سعر اوقية الذهب العالمية بنسب طفيفة، وسط استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي ساعد على عودة الانضباط للتسعير.

 

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1835.79 دولار للأوقية (الأونصة)   جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1844 دولارا للأوقية.

 

. ورفع البنك الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي جرى يومي 31 يناير كانون الثاني والأول من فبراير شباط ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الرئيسية فوق مستوى خمسة بالمئة بحلول مايو أيار على أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 5.347 بالمئة في يوليو تموز.

 

 

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات للجرام:

واثر ارتفاع اسعار الذهب عالميا علي صعود سعر جرام الذهب في مصر بقيمة 5 جنيهات ليصل إلى  الاتي 

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1931 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 1448 جنيه للجرام.

وزاد عيار الذهب 24 إلى 1931 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 13520 جنيها.

 

وعالميا لم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 21.83 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 944.18 دولار. ونزل المعدنان من أعلى مستوياتهما في أسبوع المسجل يوم الثلاثاء.

 

وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1518.92 دولار للأوقية.

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