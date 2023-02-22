أسرار حول الاحتفال بيوم التأسيس السعودي

يوم التأسيس السعودي من الأحداث البارزة في الوطن العربي خلال الساعات الحالية بالتزامن مع احتفال المملكة العربية السعودية بتلك المناسبة.

يوم التأسيس السعودي

وتزايدت عمليات البحث في الوطن العربي عن يوم التأسيس السعودي وذلك لمعرفة تفاصيل ذلك اليوم وكذلك معرفة أسباب الاحتفال به.

تاريخ يوم التأسيس السعودي

ويوم التأسيس السعودي هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام، وفي 27 يناير 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية، ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139هـ، بناءً على ما استنتجه المؤرخون وفقًا لمعطيات تاريخية حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية والعديد من الإنجازات في عهده.

قصة يوم التأسيس السعودي

حدثت انقسامات وصراعات في المملكة العربية السعودية، وتشتت الشعوب، ولكن بدأ تأسيس الدولة السعودية الأولى منذ 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود، المؤسس الأول للمملكة عام 1139ه-1727م، وذلك حتى 1233ه - 1818م، وكانت مدينة الدرعية عاصمة في هذا الوقت "الدولة السعودية الأولى" وبعد أن انتهت بـ 7 سنوات.

أسس الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الدولة السعودية الثانية عام 1240ه- 1824م، واستمرت حتى 1309ه -1891م، وبعد أن انتهت "الدولة السعودية الثانية" بـ 10 سنوات.

عاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وأسس "الدولة السعودية الثالثة" في شكلها النهائي، التي مازالت عليه المملكة العربية السعودية حتى الآن.

5 أهداف رئيسية لإحياء يوم التأسيس السعودي:

الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية.

الاعتزاز بصمود الدولة السعودية الأولى والدفاع عنها أمام الأعداء.

الاعتزاز باستمرار الدولة السعودية واستعادتها لقوة جذورها وقادتها.

الاعتزاز بالوحدة الوطنية للمملكة التي أرساها الملك عبدالعزيز آل سعود.

الاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبدالعزيز في تعزيز البناء والوحدة.

3 أحداث بارزة تُميز يوم التأسيس السعودي: