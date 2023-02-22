العراق: توقيف 8 عناصر من داعش في نينوى

عربي ودولي
بوابة الفجر

كشفت السلطات الأمنية العراقية، عن توقيف 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات منفصلة شمال البلاد.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إن "العملية تمت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، مكنت عناصر الوكالة وبعملية نوعية من القبض على 6 إرهابيين في نينوى".

وأشارت إلى أن "عناصر الوكالة عثرت أيضًا، على أسلحة وعتاد بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود قذائف هاون مخبأة تحت الأرض، تم التوصل للمكان واستخرج أكثر من 350 قذيفة هاون".

ومن جانبها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن نتائج عمليتين نوعيتين أجرتهما المديرية، ونتج عنهما إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك.

جاء ذلك استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة الحادية عشرة، وبالتعاون مع كتيبة استطلاع الفرقة ذاتها وقوة من قسم استخبارات ومكافحة إرهاب داقوق وقوة من فوج مغاوير قيادة المقر المتقدم العمليات المشتركة كركوك.

ووفق بيانها فإن "نقاط تفتيش محكمة نصبتها عناصر المديرية، أدت إلى القبض على الإرهابيين الاثنين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في مدينتي كركوك وداقوق، وتسليمهما إلى جهات الطلب ميدانيًا وأصوليًا".

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أكد، أمس الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل خطرا على أمن العراق وأن المعركة معه استخباراتية.

وسجل الشهر الحالي، وقوع ضحايا من صفوف الجيش العراقي بينهم ضابطان بعملية اشتباك مع خلية لتنظيم داعش في قضاء الطارمية شمال بغداد، انتهت بمقتل جميع الإرهابيين.

والسبت الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني، انطلاق عملية (سيوف الحق- المرحلة الثانية) التي تستهدف عناصر تنظيم داعش في ديالى وصلاح الدين.

الجيش العراقي الداخلية العراقية القائد العام للقوات المسلحة عمليات الارهاب وزارة الداخلية الداخلية الاستخبارات كركوك تنظيم داعش شمال بغداد داعش الإرهابي وكالة الاستخبارات

الأكثر قراءة

يلا شوت LFC | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ليفربول وريال مدريد beIN sport

يلا شووت.. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت| أبطال أوروبا - دور الـ 16

يلا شوت مباراة ريال مدريد اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول لايف اليوم في دوري ابطال اوروبا

يلا شوت Madrid | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا | مباراة ريال مدريد اليوم مباشر HD beIN sport

عاجل.. قرار نارى من الخطيب تجاه ثلاثى الأهلي

يلا شوت RMA | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش الريال مباشر

يلا شووت champions league | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بث مباشر يلا شوت يوتيوب | شاهد Salah مباشر

مباراة ليفربول اليوم مباشرة Youtube | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بث مباشر تويتر | Liverpool Twitter لايف جوال