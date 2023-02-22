العراق: توقيف 8 عناصر من داعش في نينوى

كشفت السلطات الأمنية العراقية، عن توقيف 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات منفصلة شمال البلاد.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إن "العملية تمت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، مكنت عناصر الوكالة وبعملية نوعية من القبض على 6 إرهابيين في نينوى".

وأشارت إلى أن "عناصر الوكالة عثرت أيضًا، على أسلحة وعتاد بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود قذائف هاون مخبأة تحت الأرض، تم التوصل للمكان واستخرج أكثر من 350 قذيفة هاون".

ومن جانبها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن نتائج عمليتين نوعيتين أجرتهما المديرية، ونتج عنهما إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك.

جاء ذلك استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة الحادية عشرة، وبالتعاون مع كتيبة استطلاع الفرقة ذاتها وقوة من قسم استخبارات ومكافحة إرهاب داقوق وقوة من فوج مغاوير قيادة المقر المتقدم العمليات المشتركة كركوك.

ووفق بيانها فإن "نقاط تفتيش محكمة نصبتها عناصر المديرية، أدت إلى القبض على الإرهابيين الاثنين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في مدينتي كركوك وداقوق، وتسليمهما إلى جهات الطلب ميدانيًا وأصوليًا".

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أكد، أمس الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل خطرا على أمن العراق وأن المعركة معه استخباراتية.

وسجل الشهر الحالي، وقوع ضحايا من صفوف الجيش العراقي بينهم ضابطان بعملية اشتباك مع خلية لتنظيم داعش في قضاء الطارمية شمال بغداد، انتهت بمقتل جميع الإرهابيين.

والسبت الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني، انطلاق عملية (سيوف الحق- المرحلة الثانية) التي تستهدف عناصر تنظيم داعش في ديالى وصلاح الدين.