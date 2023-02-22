صرف حساب المواطن لشهر مارس 2023 وطريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، موعد صرف حساب المواطن الدفعة 63، لشهر مارس 2023 م، وبدأ الجميع في البحث عن ذلك منذ إعلان نتائج الدفعة 63 صباح الثلاثاء 21 فبراير 2023 م، وحددت الوزارة مواعيد محددة لصرف رواتب الدعم، من كل شهر لمساعدة المستفيدين وتسهيل اختلاطهم وتجمعاتهم حول ماكينات الصراف الآلي، ويعتبر برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي يتم من خلالها المزيد وتتلقى أكثر من 868 ألف أسرة دعمًا ماليًا يصرف لهم شهريًا، ويتزامن شهر مارس 2023 مع آخر موعد لصرف الزيادة على العقار الذي منحه الملك سلمان بن عبد العزيز.

موعد صرف حساب المواطن لشهر مارس 2023

كما أوضحنا لكم، يتلقى المستفيدون من برنامج حساب المواطن دعمًا ماديًا يتم دفعه لهم شهريًا، ويتم تحديده وفقًا لعدد أفراد الأسرة، وعمر كل فرد، وقيمة الشهري دخل قد تتقدم يومًا أو تتأخر، ويكون موعد نزولها يوم الخميس 17 شعبان 1444 الموافق 9 مارس 2023 م، وقد تم تقديم نزولها يومًا واحدًا لأنها ستصادف عطلة رسمية في جميع الجهات الحكومية. الإدارات، وهو يوم الجمعة.

الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 63

يقوم برنامج حساب المواطن بدراسة ومراجعة بيانات المستفيدين والمتقدمين شهريًا للتحقق من استمرارية استحقاق الدعم، ويتم الإعلان عنه في الحادي والعشرين من كل شهر ميلادي، وخطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن هي: