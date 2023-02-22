تردد قناة يوتيوب افلام 2023 YouTube aflam الجديد على نايل سات

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بوابة الفجر

تركز عمليات البحث في الوقت الحالي بشكل كبير على تحديد تردد قناة أفلام يوتيوب الجديدة 2023، حيث تعتبر من أشهر قنوات الأفلام في الوقت الحالي، حيث إنها قناة تم إطلاقها حديثًا تم بثها على عدد من الأقمار الصناعية خلال الأيام الماضية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تردد قناة أفلام يوتيوب الجديدة على النايل سات بعد التحديث.

تردد قناة يوتيوب أفلام الجديد 2023

حرصت القناة منذ نشأتها على تقديم محتوى مميز ومتنوع على مدار اليوم دون توقف، حيث سلطت القناة الضوء على عرض مستمر لعدد كبير من الأفلام العربية الحديثة والقديمة التي تتلقى معدلات عالية متعددة واهتمام كبير عدد المتابعين بالإضافة إلى عنوان استطاع أيضًا الجمع بين الأفلام الهندية والتركية المتميزة المترجمة إلى العربية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية بثها في مختلف الدول العربية، حيث قدمت قناة يوتيوب افلام للمشاهد محتوى متنوعًا التي أثارت اهتمامه وساعدت في زيادة نسبة المشاهدة على القناة، وتسعى القناة لإحياء التراث والأفلام القيمة التي استطاعت إثارة اهتمام العديد من المشاهدين.

تردد قناة يوتيوب أفلام عبر نايل سات 2023

وفي إطار حرص قناة يوتيوب أفلام على تقديم بثها الفضائي بجودة مميزة وصوت وصورة قويين لمتابعيها، فقد حرصت على تحديث تردد القناة في الأيام الأخيرة، حتى يصبح التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات كن على النحو التالي.

 

  • اسم القناة: YouTube aflam.
  • وقد جاء تردد القناة الجديد على القمر الصناعي: النايل سات هو التردد: 11179.
  • من خلال اختيار معامل الترميز: 27500
  • عن طريق تحديد معامل التصحيح: ⅚.
  • من خلال اختيار الاستقطاب: H.
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