بسعر رخيص.. سعر هاتف Samsung s23 ultra من لولو هايبر السعودية

ألم تجرب سلسلة عروض موبايلات سامسونج جالكسي الترا S23 Galaxy S23 بعد؟ إنه ممتع للغاية ويحتوي المسلسل على العديد من الميزات التي يجب ألا تفوتها، وقدم لك لولو هايبر السلسلة الكاملة لك في متجرها. كل ما عليك فعله هو مشاهدة السلسلة بأكملها من أجل اختيار أنسب هاتف من بينها ستأخذك عائلة Galaxy الجديدة إلى عالم فريد آخر من نوعه.

سامسونج جلاكسي S23 لولو ماركت

الآن يمكنك تجربة السلسلة الجديدة من Samsung Galaxy، والتي قدمت لنا ثلاثة هواتف جديدة أكثر من رائعة لتعيش تجربة فريدة من نوعها، وقد قدم لولو هايبر أعظم هاتف من تلك السلسلة في متجره:

سامسونج s23 الترا

يدعم الهاتف وضع شريحتين من نوع نانو.

يأتي معه قلم S pen.

يدعم شبكة اتصال 5G.

وزن الهاتف ثقيل نسبيًا للحمل 233 جرام.

الهاتف مقاوم للماء والغبار حتى عمق متر ونصف.

الشاشة من الزجاج القوي ضد الخدش والكسر من نوع Dynamic AMOLED 2X.

جودة الشاشة عالية.

سعة الهاتف 256 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت.

يأتي الهاتف بأربعة كاميرات خلفية بدقة عالية.

يدعم التصوير بجودة 8K.

السماعات الخارجية من نوع ستيريو.

سهة البطارسة متوسطة 5000 مللي امبير، مع شاحن بقوة عالية 45 واط.

نظام الهاتف أندرويد 13.

متوفر الهاتف باللون الأسود والكريمي.

ما هي ألوان هاتف Galaxy S23 Ultra؟

الأسود.

الكريمي.

الأخضر.

اللافندر.

الليموني.

السماوي.

الأحمر.

ما وجه المقارنة بين هاتف Galaxy S22 Ultra وهاتف Galaxy S23 Ultra؟

يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra بوضوح ودقة أعلى من s22 بشكل ملحوظ، كما أن أداء البطارية أفضل قليلًا.

كم سعر s22 في السعودية؟

أقل سعر له 3399 ريال سعودي على متجر نون.