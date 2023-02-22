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من معرض آيدكس.. محمد بن راشد: السلام يحتاج لقوة تحميه وتردع أعاديه

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن السلام يحتاج إلى قوة تحميه وتديمه وتردع أعاديه.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "خلال زيارتي لمعرض آيدكس في أبوظبي اليوم.. 65 دولة تستعرض فخر صناعاتها الدفاعية.. و41 جناحًا إماراتيًا يمثلون فخر صناعاتنا الدفاعية الوطنية من أسلحة ومدرعات وطائرات دون طيار وأنظمة حرب سيبرانية متقدمة وغيرها.. نحن دولة سلام.. والسلام يحتاج قوة تحميه وتديمه وتردع أعاديه".

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