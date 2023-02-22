رقم قياسي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول رغم الهزيمة من الريال

حقق محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخبنا الوطني رقما قياسيا جديدا، رغم الهزيمة القاسية التي تلقاها ليفربول الإنجليزي من ريال مدريد الإسباني، مساء أمس الثلاثاء، ضمن دوري أبطال أوروبا، وفيما نستعرض تفاصيل رقم محمد صلاح

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول رغم الهزيمة

ومع الهدف الذي حققه صلاح في المباراة، أصبح في حصيلته 42 هدفا، على المستوى القاري، بينما لدى جيرارد 41 هدفا.

وحقق صلاح هذه الأهداف خلال 5 مواسم، بينما استغرق الأمر 17 عاما من جيرارد.

واحتفل الحساب الرسمي لنادي ليفربول على "تويتر" بالإنجاز الجديد للنجم المصري.

كما أصبح لدى صلاح 44 هدفا في مجمل مشاركته في البطولة (مع ليفربول وغيره)، متساويا في ذلك مع نجم منتخب ساحل العاج وتشيلسي السابق ديدييه دروغبا، بوصفه أكثر مهاجم إفريقي إحرازا في البطولة.

وفي حال أحرز صلاح هدفا آخر في البطولة سيحطم الرقم القياسي الإفريقي فيها.

ومنذ انطلاق الموسم الحالي، سجّل صلاح 19 هدفا في 34 مباراة في كل المنافسات المحلية والقارية، 8 منها في دوري الأبطال، ليصبح هداف البطولة الأخيرة. حتى الآن.