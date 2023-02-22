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ماتش المان سيتي اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يوفر الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر يلا شوت مباريات اليوم سيكون فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الألماني لايبزيغ، على ملعب ريد بول أرينا، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ويمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ.، بث مباشر يقدمه "الفجر الرياضي".

ويسعى مان سيتي لمواصلة طريقه نحو الحلم الغائب وتحقيق دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر يلا شوت مباريات اليوم

وكان مانشستر سيتي حجز التمريرة لدور خروج المغلوب بعد تقدمه في المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة، بعد تحقيقه 4 انتصارات من 6 مباريات وتعادل في مباراتين، ولم يتلق أي هزيمة.

بينما احتل لايبزيج الألماني المركز الثاني في المجموعة السادسة، خلف حامل اللقب ريال مدريد، بفارق نقطة واحدة فقط، رغم قوة المجموعة.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج

المباراة الموعد
مانشستر سيتي ضد لايبزيج  : العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

المباراة القناة الناقلة

مانشستر سيتي ضد لايبزيج Bein sport premium 1
 

معلق المباراة

المباراة المعلق
مانشستر سيتي ضد لايبزيج رؤوف خليف
 

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد لايبزيج

حراسة المرمى إيديرسون
خط الدفاع كيل ووكر – روبن دياز – إيميريك لابورت – أكانجي
خط الوسط رودري – جوندوجان – برناردو سيلفا
خط الهجوم جاك جيريليش – هالاند – رياض محرز

تشكيل لايبزيج المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمىيانيس بلاسفيتش
خط الدفاعفورسبرج – ويلي أوربان – جوسكو جفارديول – راوم، كلوستريمان
خط الوسطكونراد لايمر – كزافير شلاجر – دومينيك سزوبوسزلاي
خط الهجومأندريه سيلفا “كريستوفر نكونو” – تيمو فيرنر

 

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