مشاهدة مباراة مانشستر سيتي MATACH LIVE | بث مباشر مشاهدة مباراة مان سيتي ولايبزيج يلا شوت 22/2/2023 في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة مان سيتي ولايبزيج يلا شوت 22/2/2023 في دوري أبطال أوروبا

مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر؛ يلتقي مانشستر سيتي اليوم أمام لايبزيج ضمن مواجهات دور الـ16 دوري أبطال أوروبا، إليك القنوات الناقلة ورابط البث المباشر.

بث مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ على الهواء مباشرة ؛ ستقام مباراة مان سيتي ولايبزيغ اليوم كجزء من مواجهات السعر النهائي لدوري أبطال أوروبا 2023. اكتشف أدناه تاريخ مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ وقنوات الإرسال.

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يمكنك الآن مشاهدة بث مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ مباشرة عبر تقنية beIN CONNECT المقدمة من مجموعة beIN SPORTS عبر موقعها الرسمي، ويمكنك مشاهدة تفاصيل البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ عبر موقع الفجر الرياضي الإلكتروني من خلال الرابط التالي.

موعد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا كورة لايف

تقام مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي ولايبزيج في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، وفيما يلي موعد مباراة مانشستر بطاقة مباراة السيتي ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا وتوقيتها في دول مختلفة:

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بطاقة مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج المباراة مان سيتي ولايبزيج التوقيت 8:00 م جرينتش.

10:00 م مصر.

11:00 م السعودية.

12:00 م الإمارات. الاستاد ريد بول أرينا لايبزيغ الجولة دور الـ 16 (ثمن النهائي) دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم

تنقل قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 اللقاء المرتقب بين فريق مانشستر سيتي وار بي ليبزيج في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، كايل ووكر، ناثان آكي، روبن دياس.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا، رودري.

خط الهجوم: رياض محرز، جاك غريليش، إرلينج هالاند.

تشكيل لايبزيج المتوقع

يغيب كلا من عبدو ديالو، وداني أولمو عن صفوف فريق لايبزيج اليوم أمام مانشستر سيتي، وفيما يلي التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: جانيس بلاسويتش.

خط الدفاع: ويلي أوربان، مارسيل هالستنبرج، محمد سيماكان، جوشكو جفارديول.

خط الوسط: زافير شلاجر، كونراد لايمر، اميل فورسبيرج.

خط الهجوم: أندريه سيلفا، دومينيك زوبوسزلاي، تيمو ويرنر.

المواجهات السابقة بين مانشستر سيتي ولايبزيج

التقى مان سيتي مع لايبزغ الإلماني في لقاءين فقط في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت في إطار مواجهات الموسم الماضي، وحقق السيتي الفوز في المباراتين التي جمعت بينهم:

التاريخ النتيجة الأهداف 7 ديسمبر 2021 فوز مان سيتي (1 – 2) 15 ديسمبر 2021 فوز مانشستر سيتي (3 – 6)

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج القادمة في دوري أبطال أوروبا؟

يلتقي مانشستر سيتي ولايبزيج يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس القادم الساعة 10:00 م بتوقيت مصر في مباراة العودة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023.

كيف أشاهد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر؟

من خلال تقنية beIN CONNECT، أو من خلال مواقع البث المباشر مثل ياسين تي في، ويلا شوت، ويلا كورة.

موعد المباراة القادمة لمانشستر سيتي؟

يحل مانشستر سيتي ضيفا على بورنموث يوم السبت القادم الموافق 25 فبراير 2023 الساعة 7:30 م بتوقيت القاهرة، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.