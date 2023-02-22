ads

هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ووكالة الاستثمار الهندية يطلقان مبادرة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة الشمسية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

عقدت الهيئة العامة للاستثمار ووكالة الاستثمار الهندية والاتحاد الدولي للطاقة الشمسية جلسة نقاشية بشأن مبادرة (التحديات الكبرى للطاقة الشمسية) "SolarX Grand Challenge” والتي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) بهدف تعزيز الابتكار، واكتشاف الحلول المحلية للشركات المصرية الناشئة في مجال الطاقة الشمسية ومناقشة أوجه التعاون الممكنة في هذا المجال.

حضر اللقاء  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووفد من ممثلي وقيادات هيئة الاستثمار، وسوبهيتا بهاتايا، مستشار الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية، وابراجيتا سايني، رئيس وكالة الاستثمار الهندية، ونائب رئيس الوكالة،  آلانسكرت جاين، وممثلي مركز الابتكار وريادة الأعمال التابع للجامعة الأمريكية وممثلين عن الجهات المعنية والداعمة للشركات الناشئة في مصر.

وقال  حسام هيبة إن الهيئة العامة للاستثمار ترحب بالتعاون مع كل الجهات المعنية بتعزيز الاستثمار البيئي في مصر بما في ذلك الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية، وتسعى جاهدة إلى الوصول إلى حلول عملية، مؤكدًا حرص الهيئة على تشجيع الاستثمار في القطاع البيئي عامة وقطاع الطاقة المتجددة بهدف دعم السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع ريادة الأعمال.

وأوضح "هيبة" أن المبادرة تتسق أهدافها مع أحد أهم أهداف ومحاور عمل الهيئة الرئيسية والمتمثلة في دعم ريادة الأعمال.

وتهدف المبادرة إلى دعم القارة الإفريقية للاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية وتقليل اعتمادها على موارد الوقود الأحفوري (الفحم الحجري- الفحم-  الغاز الطبيعي – النفط)، وتحفيز المبتكرين والباحثين للتوجه إلى قطاع الطاقة الشمسية، وتعزيز الاستثمار في تمكين البيئة الحاضنة للشركات الناشئة.

وتنقسم المبادرة إلى شقين، الشق الأول عبارة عن برنامج مكثف لبناء قدرات الشركات الناشئة في مجال الطاقة الشمسية مع إمكانية موائمة محتوى البرنامج مع احتياجات منظومة الشركات الناشئة في مصر، والشق الثاني يتمثل في مسابقة تقوم فيها الشركات الناشئة بملء استمارة المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية على أن تقوم لجنة باختيار أفضل 20 شركة وتحصل الشركات الفائزة على دعم مالي قدره 15 ألف دولار بالإضافة إلى دعم فني،  كما تشمل المبادرة عقد ورشة عمل للشركات الناشئة في مصر في مجال الطاقة الشمسية بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية.

تأتي المبادرة في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار بصفتها  نائب رئيس لجنة التسيير للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووكالة الاستثمار الهندية والتي تشغل منصب الرئيس بالرابطة.

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة مصر الشباب اليوم | مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب Yalla Shoot

يلا شوت LFC | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ليفربول وريال مدريد beIN sport

مصر ضد نيجيريا Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا اليوم 22-02-2023 في كاس امم افريقيا للشباب

يلا شوت مباراة ريال مدريد اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول لايف اليوم في دوري ابطال اوروبا

يلا شووت.. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت| أبطال أوروبا - دور الـ 16

يلا شوت Madrid | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا | مباراة ريال مدريد اليوم مباشر HD beIN sport

يلا شووت champions league | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بث مباشر يلا شوت يوتيوب | شاهد Salah مباشر

يلا شوت RMA | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش الريال مباشر