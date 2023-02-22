مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ | مشاهدة مباراة مان سيتي ولايبزيج بث مباشر كورة لايف دوري أبطال أوروبا يلا شوت اليوم

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يوفر الفجر الرياضي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر، ويحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا كبيرًا على نظيره الألماني لايبزيغ، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على ملعب "ريد بول أرينا" في الأسبوع الثاني من ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. للموسم الحالي 2022-2023.

تأهل لايبزيغ، "أصحاب الأرض"، إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف ريال مدريد، برصيد 12 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات، وخسر 2، وإحراز 13 هدفًا، وتنازل شباكه 9.

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تأهل مانشستر سيتي للدور الحالي من دوري أبطال أوروبا بعد أن تصدر المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة، جمعت من الفوز 4 مباريات، وتعادل 2، وعدم تلقي أي هزائم، وسجل 14 هدفًا وتنازل شباكه 2.

وتاريخيًا التقى الفريقان في مباراتين، ونجح مانشستر سيتي في الفوز في المواجهة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن يخسر في المواجهة الثانية بنتيجة 2-1 وكلاهما كانا في دور المجموعات. من نسخة دوري أبطال أوروبا الأخيرة.

ويتصدر المهاجم كريستوفر نكونو قائمة الهدافين في مباراتي الفريقين بثلاثة أهداف يليه النجم الجزائري رياض محرز بهدفين وهدف لكل من جواو كانسيلو وجابرييل جيسوس وأندريه سيلفا.

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة تم جمعها من الفوز في 16 مباراة وتعادل 4 وخسارة 4 مباريات وإحراز 60 هدفًا واستقبال 24 نقطة.

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وفاز لايبزيج بالدوري الألماني 18 مباراة متتالية، حتى تعرض لهزيمة مفاجئة أمام يونيون برلين في وقت سابق هذا الشهر، كما حقق الرقم القياسي منذ تولى المدرب ماركو روز المسؤولية، محققًا 31 نقطة من 14 مباراة قبل تلك الهزيمة.

نجح المنتخب الألماني في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بما في ذلك الفوز على ريال مدريد حامل اللقب 3-2.

يتمتع المنتخب الألماني بسجل حافل أمام الفرق الإنجليزية على أرضه. وتغلب على سيتي الموسم الماضي وتغلب أيضا على مانشستر يونايتد وتوتنهام في ملعب ريد بول أرينا.

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موعد مباراة مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق لايبزيج الألماني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق لايبزيج الألماني، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.