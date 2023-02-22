يلا شوت Man City | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر اليوم في دوري الأبطال YALLASHOOT

مانشستر سيتي ولايبزيج.. ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية على محركات البحث لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا في موسم كرة القدم 2022-2023، حيث من المقرر بثها مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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تصدر مانشستر سيتي المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة بعد أن حقق 4 انتصارات وتعادل مرتين في 6 مباريات ولم يتكبد أي هزيمة، فيما جاء فريق لايبزيغ الألماني في المركز الثاني خلف حامل اللقب ريال مدريد عن المجموعة السادسة، بفارق ضئيل نقطة واحدة فقط.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج

تُذاع مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً من ملعب ريد بول أرينا.

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القنوات الناقلة بمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

تُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً من ملعب ريد بول أرينا، عبر قناة Bein sport premium 1.

تشكيل مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

يخوض مانشيسر سيتي المنافسة بحارس المرمى إيديسون، على أن يتضمن خط الدفاع كيل ووكر، وروبن دياز، وإيميريك لابورت، وأكانجي، وخط الوسط رودري، وجوندوجان، وبرناردو سيلفا، وخط الهجوم جاك جيريليش، وهالاند، ورياض محرز.

تشكيل لايبزيج المتوقع ضد مانشستر سيتي

يخوض فريق لايبزيج المباراة بحارس المرمي يانيس بلاسفيتش، على أن يتضمن خط الدفاع فورسبرج، وويلي أوربان، وجوسكو جفارديول، وراوم، كلوستريمان، وخط الوسط كونراد لايمر، وكزافير شلاجر، ودومينيك سزوبوسزلاي، وخط الهجوم أندريه سيلفا «كريستوفر نكونو»- تيمو فيرنر.