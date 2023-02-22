يلا شوت Man City | بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم 22-02-2023 في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم 22-02-2023 في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريقا لايبزغ الألماني ومانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ريد بول أرينا"، في الأسبوع الثاني من مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

موعد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا كورة لايف

تقام مباراة لايبزيغ ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، وستنقل المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تاريخيًا، التقى الفريقان في مباراتين قبل مواجهة اليوم، حيث تقاسم كل منهما الفوز، حيث نجح مانشستر سيتي في الفوز في المواجهة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن يتكبد خسارة في المواجهة الثانية بنتيجة. 2-1 وكلاهما كانا في مرحلة المجموعات من النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

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ويتصدر المهاجم كريستوفر نكونو قائمة الهدافين في مباراتي الفريقين بثلاثة أهداف يليه النجم الجزائري رياض محرز بهدفين وهدف لكل من جواو كانسيلو وجابرييل جيسوس وأندريه سيلفا.

وتأهل أصحاب الأرض، لايبزيغ، إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة السادسة، خلف ريال مدريد، برصيد 12 نقطة من الفوز بـ 4 مباريات، وخسر 2، وسجل 13 هدفًا، وتلقى شباكه 9.

بينما تأهل مانشستر سيتي للدور الحالي من دوري أبطال أوروبا بعد أن تصدرت المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة جمعت من الفوز 4 مباريات وتعادل 2، ولم يتلق أي هزائم، وسجل 14 هدفا وتنازل 2.

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة من الفوز في 16 مباراة وتعادل 4 وخسر 4 مباريات وإحراز 60 هدفا واستقبال 24 نقطة.

وفاز لايبزيج بـ 18 مباراة متتالية، حتى تعرض لهزيمة مفاجئة أمام يونيون برلين في وقت سابق هذا الشهر، كما حقق الرقم القياسي في الدوري الألماني منذ تولى المدرب ماركو روز المسؤولية، حيث حصل على 31 نقطة من 14 مباراة قبل تلك الهزيمة.