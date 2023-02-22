مشاهدة مباراة انتر ميلان وبورتو بث مباشر

مشاهدة مباراة انتر ميلان وبورتو بث مباشر كورة لايف بتاريخ 14-02-2023 دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة انتر ميلان وبورتو بث مباشر

مشاهدة مباراة انتر ميلان وبورتو بث مباشر كورة لايف بتاريخ 14-02-2023 دوري أبطال أوروبا بث مباشر شاهد مباراة الانتر ضد بورتو في دوري ابطال اوروبا سيتم نشر بث مباشر فور بدء المباراة تقديم مباراة إنتر ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا ينتظر مشجعو كرة القدم حول العالم موعد المواجهة القوية بين إنتر ميلان الإيطالي في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء مع بورتو، في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 في أوروبا. دوري أبطال أوروبا. ويلعب إنتر ميلان مباراة اليوم التي تقام على أرض ملعب "سان سيرو" بكامل قوته، مسلحة بكتيبة من نجومها وعمال الأرض والجمهور، من أجل حسم المباراة لصالحها و. يتأهل للدور التالي في البطولة.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وبورتو بث مباشر كورة لايف بتاريخ 14-02-2023 دوري أبطال أوروبا

ويحتل إنتر ميلان حاليا المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة، وفاز في 15 مباراة، وتعادل في مباراتين وتلقى 6 هزائم.صعد إنتر ميلان إلى مباراة اليوم بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، حيث فاز بثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة وتكبد هزيمتين، فيما تأهل بورتو للدور الحالي من دوري أبطال أوروبا بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثاني.ولم يعرف بورتو الخسارة سوى في مباراة واحدة من مبارياته الـ7 السابقة ضد الأندية الإيطالية في المنافسة الأوروبية، حيث انتصر في 4 مباريات وتعادل في مباراتين.

 

تاريخ مواجهات إنتر ميلان ضد بورتو

التقى فريق إنتر ميلان ضد بورتو تاريخيًا في 4 مباريات قبل مواجهة اليوم استطاع خلالها النيراتزوري الفوز في مباراتين والخسارة في 1 والتعادل في 1.

وسجل نادي انتر ميلان 6 أهداف مقابل 5 لصالح فريق بورتو البرتغالي بينما تصدر النجم البرازيلي السابق أدريانو هدافي مباريات الفريقين بتسجيله 3 أهداف بالكامل، يليه مهاجم الانتر السابق جوليو كروز بواقع هدفين.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وبورتو بث مباشر كورة لايف بتاريخ 14-02-2023 دوري أبطال أوروبا

قرر مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاجي، بشأن التشكيل الذي سيقود المباراة ضد بورتو، على النحو التالي:

حارس المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: باستون – دي فري – شكرينيار

شاهد مباراة إنتر ميلان وبورتو في دوري أبطال أوروبا

شاهد مباراة إنتر ميلان وبورتو في دوري أبطال أوروبا

شاهد مباراة إنتر ميلان وبورتو في دوري أبطال أوروبا

خط الوسط: بيريسيتش – بروزوفيتش – كالهانوغلو – باريلا – دارميان

في الهجوم: مارتينيز – دزيكو

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وبورتو في دوري أبطال أوروبا:

سيتم بث مباراة إنتر ميلان وبورتو في دوري أبطال أوروبا على AD SPORTS Premium 1

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مشاهدة مباراة انتر ميلان وبورتو بث مباشر كورة لايف بتاريخ 14-02-2023 دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة إنتر ميلان وبورتو في دور الستة عشر، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الســــاعة الحادية عشرمساءً، بتوقيت المملكة العربـية السعودية، على ملعب سان سيرو.

ويأتي نادي إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وذلك برصيد 48 نقطة، بعد خوض 23 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 15 مواجهة وتعادل في 2 مباريات وخسر في 6 مناسبات حتى الآن.

ويأتي نادي بورتو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري البرتغالي وذلك برصيد 51 نقطة بعد خوض 21 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 16 مواجهة وتعادل في 3 مناسبات، وهزم في 2 من المباريات حتى الآن.

وستنقل المباراة على ملعب سان سيرو، اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، على شبكة قنوات “بي إن سبورتس، وفازت بحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منذ سنوات، حيث ستذاع على beIN Sports 1 HD.

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