بث مباشر مباراة إنتر ميلان وبورتو كورة 365

الفارس لايف بث مباشر مباراة إنتر ميلان وبورتو كورة 365 في ثمن نهائي دوري الأبطال

الفجر الرياضي
بث مباشر مباراة إنتر
بث مباشر مباراة إنتر ميلان وبورتو كورة 365

الفارس لايف بث مباشر مباراة إنتر ميلان وبورتو كورة 365 في ثمن نهائي دوري الأبطال عبر موقعكم الفجر، يستعد إنتر ميلان لمواجهة بورتو مساء اليوم الأربعاء، 22 فبراير، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا UEFA.

تقدم كورة 365 مشاهدة بث مباشر مباراة انتر ميلان وبورتو اليوم، حيث تنطلق صافرة البداية المقررة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بالتوقيت المحلي أي العاشرة بتوقيت القاهرة، وستنقل مباراة بورتو ضد إنتر ميلان. مباشر على قناة BN Sport HD2 Premium. بصوت المعلق خالد الهادي.

يمر إنتر ميلان بجميع المسابقات التي يشارك فيها في الفترة الأخيرة بأداء غير مستقر بعيدًا عن دوري أبطال أوروبا، والذي يعود مرة أخرى بعد توقف دام عدة أشهر، وكان الفريق قد وصل إلى هذا الدور بعد أن احتل المركز الثاني في. المجموعة الثالثة في دور المجموعات.

الفارس لايف بث مباشر مباراة إنتر ميلان وبورتو كورة 365 

استعد النيرازوري لهذه المباراة القوية بتركيز كامل ومعنويات عالية، حيث يريد الفريق الاستفادة من عامل الأرض والجمهور اليوم من أجل تحقيق النصر والاقتراب من المرور إلى الدور التالي ومحاولة تسوية الأمر في المحطة الثانية.

من ناحية أخرى، سيواجه بورتو البرتغالي اليوم اختبارًا صعبًا للغاية، لأن المباراة خارج أرضه، لكن الفريق يمر بأفضل أحواله في سابقة الدوري المحلي، وأيضًا في دوري أبطال أوروبا، ظهر في بطريقة مميزة وتأهلت من دور المجموعات بعد تصدرتها لجدول ترتيب المجموعة الثاني.

الفارس لايف بث مباشر مباراة إنتر ميلان وبورتو كورة 365 

ويسعى الإنتر لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره، طامحًا في التتويج بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ العام 2010، في حين يأمل الفريق البرتغالي تحقيق المفاجأة وعبور الإنتر، أملًا في تكرار إنجازه الأكبر تاريخيًا بحصد البطولة بنسخة 2004.

الفارس لايف بث مباشر مباراة إنتر ميلان وبورتو كورة 365  وتأهل بورتو لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2022-2023، بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، متفوقًا على كلوب بروج وباير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد.

فيما جاء تأهل إنتر ميلان، بعد أن حل وصيفًا للمجموعة الثالثة برصيد 10 نقطة، خلف المتصدر بايرن ميونخ صاحب الـ18 نقطة، في المجموعة التي كانت تضم أيضًا برشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي.

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ومن المتوقع أن يدخل إنتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من، كالآتي:

في حراسة المرمي: أونانا.

في خط الدفاع: سكرينيار – دي فري – أتشيربي.

في خط الوسط: بيلانوفا – باريلا – أوغلو – مخيتريان – ديماركو.

في خط الهجوم: دجيكو – مارتينيز.

الفارس لايف بث مباشر مباراة إنتر ميلان وبورتو كورة 365 

ومن المتوقع أن يدخل بورتو المباراة بتشكيل مكون من، كالآتي:

في حراسة المرمى: كلاوديو راموس.

في خط الدفاع: ماريو نيتو، بيبي، ماركانو، ويندل.

في خط الوسط: أوتافيو، ماتيوس أوريبي، ستيفن أوستاكيو.

في خط الهجوم: بيبي، طارمي، جالينو.

يبحث المنتخب البرتغالي عن الفوز في هذه المباراة أو الخروج بنتيجة إيجابية تسهل عليه الأمور في الإياب بالعبور إلى الدور التالي، لكن هذا لن يكون سهلًا بالنسبة له أن يكون تركيًا بالكامل حذر جدا من أن يحصل الخصم على ما يريد.

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